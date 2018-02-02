  • BIST 119.044
  • Altın 161,968
  • Dolar 3,7353
  • Euro 4,6615
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -2 °C
02.02.2018 03:00

Hoparlörden ezana mahkemeden yasak

»
Hoparlörden ezana mahkemeden yasak
Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Oer Erkinschwick kasabasındaki DİTİB’e bağlı Abdülhamit Han Camii’nde cuma günleri hoparlörden ezan okunmasını yasakladı. Mahkeme, gerekçe olarak semt sakinlerinin görüşlerinin alınmamasını gösterdi.

Recklinghausen kenti yakınlarındaki Oer Erkinschwick kasabasında yaklaşık üç yıldır devam eden ‘cuma günleri hoparlörden ezan davası’nın ilk aşaması sonuçlandı.

Hürriyet'ten Ynus Ülger'in haberine göre, Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, DİTİB bünyesindeki Abdülhamit Han Camii’ne belediyenin verdiği ezan iznini kaldırdı. Mahkeme, kararına gerekçe olarak, belediyenin ezan iznini vermeden önce bunun olası olumsuz etkilerini göz önünde bulundurmamış olmasını gösterdi. Başyargıç Marget Balkenhol, belediyenin cami çevresinde oturanlarla semt halkının görüşlerini almamış olmasını da ezan iznini kaldırmaya sebep olarak gösterdi.

5a73375c61361f1bf874c6a2-(1).jpg

Belediye görüşmeyei istemedi

Balkenhol, karar vermeden önce davanın tarafları Oer Erkinschwick Belediyesi ile ezana karşı dava açan Hans Joachim ve Liselotte Kaiser Lehmann çiftinden konuyu yeniden görüşüp bir çözüm bulmalarını istedi. Ancak belediye temsilcisi, başyargıcın bu önerisini geri çevirdi. Belediye, karar çerçevesinde ya ezan için yeni bir düzenleme yapacak ya da karara direnip bir üst mahkemeye başvuracak.

Dava nasıl başladı?

Abdülhamit Han Camii’nin 900 metre uzağında oturan Lehman çifti, 2014 yılının sonunda cuma günleri hoparlörden okunan ezandan rahatsız olduklarını söyleyerek dava açmıştı. Böyle bir şeyin günümüzde şart olmadığını iddia eden çift, ezan okunmasıyla ‘olumsuz din ve ibadet özgürlükleri’nin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdi. (Almanya'da, ‘Olumsuz din ve ibadet özgürlüğü’, herhangi bir dine ve onun ibadetlerine katlanmama, karşı çıkma hakkını ifade ediyor.) Mahkemeye, Adülhamit Han Camii’nden kimse katılmadı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de okulda dehşet! Arkadaşlarına ateş açtı01 Şubat 2018 Perşembe 21:40
  • Alman parlamentosunda çok tartışılacak görüntü!01 Şubat 2018 Perşembe 21:25
  • İnternete erişimde eşitlik için trafiği yavaşlatma eylemi01 Şubat 2018 Perşembe 19:56
  • Dışişlerinden çok konuşulacak Suriye iddiası...01 Şubat 2018 Perşembe 18:45
  • Obama ilk kez o an hakkında konuştu01 Şubat 2018 Perşembe 18:25
  • BM'den Rusya, İran ve Türkiye'ye flaş çağrı01 Şubat 2018 Perşembe 17:45
  • IŞİD Iraklı generali öldürdü01 Şubat 2018 Perşembe 15:03
  • Akademisyen Ramadan tecavüz suçlamasıyla gözaltında01 Şubat 2018 Perşembe 14:47
  • Ünlü fast food zincirinde skandal01 Şubat 2018 Perşembe 14:00
  • Heniyye'nin 'terör listesine' alınmasına tepki01 Şubat 2018 Perşembe 13:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti