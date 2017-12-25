Hollywood destekli yerli bilimkurgu dizisi geliyor!

Yönetmen Hakan Yılmaz kozmoloji konulu dizi çekecek. Çekimler İzmir'de yapılacak.

Yönetmen Hakan Yılmaz, İzmir’de bilimkurgu temalı bir internet dizisi çekecek.Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden 7 yıl önce mezun olan Hakan Yılmaz’ın, ‘Yabancı’ ve ‘Transparan’ adlı iki sinema filmi bulunuyor. Yılmaz’ın ‘Transparan’ını Youtube kanalından 4 milyon kişi izlemişti. Yeni bilimkurgu dizisi için ise Tire, Kemalpaşa ve Foça ilçelerinde yapılacak çekimlerde yaklaşık 20 yıl uzaylılar tarafından alıkonulan bir kişinin dünyaya bırakıldıktan sonra dedektif gibi başına gelen olayları araştırması anlatılacak.

‘HOLLYWOOD’DAN DESTEK ALDIK’

‘Lal’ adlı kısa filminde merhum Oyuncu Tuncel Kurtiz’in de yer aldığı Yılmaz, festivallar için yaptığı kısa filmlerin ardından bu kez İzmir’de ‘Zeta’ adlı bilim kurgu dizisini çekecek. Zeta’nın görsel efekt ve müzikleri için Hollywood’dan destek aldıklarını söyleyen Yılmaz, dizinin ilk bölümünün ocak ayında internette yayınlanması için görüşmeler yaptıklarını söyledi.