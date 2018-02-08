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08.02.2018 19:10

Hollandalı model cinsel ilişki sonrası öldü

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Hollandalı model cinsel ilişki sonrası öldü
19 yaşındaki Hollandalı model Ivana Smit, yaklaşık iki ay önce Malezya'da bir apartmanın 20. katından aşağı düşerek öldü. Çıplak bulunan modelin geceyi zengin bir çiftle geçirdiği ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu anlaşılmıştı.

Ancak polis anlam verilemez bir şekilde olayın üzerini örttü. Olay bir türlü aydınlatılamazken Smith'in babası yaşananlara isyan etti. Kuala Lumpur’da gerçekleşen olayın ardından yerel polisler 19 yaşındaki Ivana Smit’in ölümünün bir uyuşturucu ve alkol kazası kazası olduğunu söyledi. Genç kadının cansız bedeni 6. katta bulunan bir dairenin balkonunda çıplak olarak bulundu. 14 kat aşağı düşen Hollandalı modelin cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktıkça soruşturmanın seyrinin de değişebileceği ifade edildi.

İDDİAYA GÖRE ÜÇLÜ SEKS YAŞANDI 

Malezya’nın Kuala Lumpur şehrinde zengin bir ABD’li tüccar ve onun Endonezyalı eşi ile birlikte dışarıda bir gece geçirdiği ileri sürülen Smit, sabah 05.00 sularında ailenin yaşadığı eve geldi. Grup seks yaşadıkları ileri sürülen üçlü, eve döndükten sonra da uyuşturucu kullanmaya devam etti. Birkaç saat sonra genç modelin cansız bedeni 6. katın balkonuna düştü.

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POLİS “CEZA UNSURU YOK” DEDİ

Yerel polis, ölümle ilgili olarak “hiçbir ceza unsuru” olmadığını söyleyerek şaşırttı. Ancak genç kadının babası bu konuda aynı fikirde değil. Baba Marcel, polisin davayı kapatmak istediğini ve komşuların bağırmaları ve tartışma sesleri duyduklarını iddia etti. Acılı baba, “Uyuşturucu ve cinsel partiler Ivana’nın dünyasının parçası değildi” açıklamasını yaptı.

KANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ivana’nın ailesi tarafından ikinci bir otopsi yapmak için görevlendirilen Hollandalı bir patologa göre genç kızın kanında alkol, kokain ve başka bir ilaç daha bulundu. Dr. Frank van der Goot, Ivana’nın üst kollarının ölmeden önce bir mücadelenin yaşandığını gösteren çürüklerle dolu bulunduğunu da belirtti.

ÇİFTİN GEÇMİŞİ ŞAİBELİ 

Öte yandan genç modelle geceyi birlikte geçirdikleri ileri sürülen 45 yaşındaki Amerikalı Alexander Amado Johnson ve Endonezyalı eşi Luna’nın geçmişte genç modelleri cinsellik partileri için evlerine götürdükleriyle ilgili bulgular elde edildiği öne sürüldü.

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