  • BIST 115.333
  • Altın 158,789
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
30.12.2017 01:05

Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren Türklere dava

»
Hollanda'da Bakan Kaya'ya destek veren Türklere dava
Hollanda Savcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın engellenmesini protesto eden 6 kişi hakkında dava açtı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2'si çocuk 6 kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.

Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda hükümeti, 11 Mart 2017 tarihinde de Bakan Kaya'nın Türk konsolosluğuna girişine izin vermemişti.

Rotterdam'da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Bakan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmişti.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarına yönelik polis müdahalesinde, en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiliseye gerçekleştirilen saldırıyı IŞİD üstlendi29 Aralık 2017 Cuma 20:31
  • Kolombiya'da gece kulübünde patlama: En az 30 yaralı29 Aralık 2017 Cuma 19:52
  • Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması29 Aralık 2017 Cuma 18:31
  • Putin'in leoparı Victoria doğaya salındı29 Aralık 2017 Cuma 17:42
  • İsrail askerleri Filistinli göstericilere ateş açtı29 Aralık 2017 Cuma 16:57
  • İsrail Ordusu'ndan Gazze'ye misilleme29 Aralık 2017 Cuma 16:48
  • 'Boş ol-boş ol-boş ol' yürürlükten kalkıyor29 Aralık 2017 Cuma 16:42
  • Kahire'de kiliseye silahlı saldırı: En az 9 ölü29 Aralık 2017 Cuma 15:56
  • NBA'deki 'All Star' oylamasına İsrail müdahalesi29 Aralık 2017 Cuma 15:45
  • BM Sözcüsü: Yemen’de insan yaşamı hiçe sayılıyor29 Aralık 2017 Cuma 13:20
    • FOTO GALERİ
    • CHP'li Tezcan basın toplantısı düzenledi
    • Uludağ, yılbaşında yabancıların gözdesi
    • Gazeteci Buket Aşçı Güler son yolculuğuna uğurlandı
    VİDEO GALERİ
    • Nihat Doğan canlı yayında dakikalarca ağladı!
    • CHP'li vekil: Aziz Bey artık aday olmayacak
    • Maymun kuyumcuyu soydu...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti