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11.02.2018 17:00

Hollanda, Kış Olimpiyatları'nda podyumu adeta işgal etti

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Hollanda, Kış Olimpiyatları'nda podyumu adeta işgal etti
Yarış sonucunda podyumun üç basamağına da Hollandalı sporcular çıktı. Portakallar, sergiledikleri başarılı performansla podyumu adeta işgal etti.

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın kadınlar 3000 metre sürat pateni yarışına Hollandalı sporcular damga vurdu.

Podyumun üç basamağının da Hollandalı patencilerden oluştuğu yarışta zafere ulaşan isim 3:59.21'lik derecesiyle Carljin Achtereekte oldu. 28 yaşındaki sporcu böylece kariyerinde ilk kez mücadele ettiği kış olimpiyatlarında altın madalyayla tanıştı.

Saniyenin sadece %8'i farkla ikinci sırada yer alan Ireen Wüst gümüş madalya elde etti. Dördüncü kez katıldığı kış olimpiyatlarında 9. madalyasını kazanan Wüst, Hollanda spor tarihinin madalya rekortmeni olan kadın binici Anky van Grunsven'i yakaladı.

Podyumu tamamlayan isimse 0.81 saniye farkla farkla Antoinette de Jong oldu.

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