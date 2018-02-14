Hollanda Dışişleri Bakanı yalan söylediği için istifa etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü konusunda yalan söylediğini kabul ederek istifa etti.

DHA - Zijlstra olayın ardından, “Ben yanlış bir seçim yaptım, bunu yapmamalıydım. İstifamı vermek dışında başka bir seçenek göremiyorum” dedi.

Telegraaf’da yer alan habere göre, Zijlstra bu kararı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinden bir gün önce aldı. Bunun üzerine Hollanda, Rusya’yı ziyaretin iptal edildiği konusunda resmi olarak uyardı.



Zijlstra Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, 2006’da Moskova dışında bulunan bir müstakil evde Putin ile görüşmeye katıldığı konusunda yalan söylediğini itiraf etti. Putin’in bu görüşmede, Belarus, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan’ın ‘büyük Rusya’nın’ parçaları olduğunu söylediğini kendi kulağıyla duyduğunu öne sürmüştü.



Bakan, bu bilgiyi veren görüşmenin gerçek katılımcısını korumak için yalan söylemek zorunda kaldığını savundu.



Daha sonra Shell şirketinin eski Başkanı Jeroe Van der Veer bu toplantıda kendisinin olduğunu bildirdi.