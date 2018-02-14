  • BIST 113.455
  • Altın 164,663
  • Dolar 3,8036
  • Euro 4,7023
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
14.02.2018 18:55

Hollanda Dışişleri Bakanı yalan söylediği için istifa etti

»
Hollanda Dışişleri Bakanı yalan söylediği için istifa etti
Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü konusunda yalan söylediğini kabul ederek istifa etti.

DHA - Zijlstra olayın ardından, “Ben yanlış bir seçim yaptım, bunu yapmamalıydım. İstifamı vermek dışında başka bir seçenek göremiyorum” dedi.

Telegraaf’da yer alan habere göre, Zijlstra bu kararı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinden bir gün önce aldı. Bunun üzerine Hollanda, Rusya’yı ziyaretin iptal edildiği konusunda resmi olarak uyardı.


Zijlstra Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, 2006’da Moskova dışında bulunan bir müstakil evde Putin ile görüşmeye katıldığı konusunda yalan söylediğini itiraf etti. Putin’in bu görüşmede, Belarus, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan’ın ‘büyük Rusya’nın’ parçaları olduğunu söylediğini kendi kulağıyla duyduğunu öne sürmüştü.

Bakan, bu bilgiyi veren görüşmenin gerçek katılımcısını korumak için yalan söylemek zorunda kaldığını savundu.

Daha sonra Shell şirketinin eski Başkanı Jeroe Van der Veer bu toplantıda kendisinin olduğunu bildirdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rezalet gerçek çıktı!14 Şubat 2018 Çarşamba 12:02
  • ABD'den Berberoğlu kararına tepki14 Şubat 2018 Çarşamba 10:40
  • Danimarka Prensi Henrik 83 yaşında yaşamını yitirdi14 Şubat 2018 Çarşamba 08:45
  • Tayvan'da trafik ışıklarına 'Sevgililer Günü' hamlesi14 Şubat 2018 Çarşamba 08:37
  • Havayolu şirketinin mönüsü tartışma yarattı14 Şubat 2018 Çarşamba 08:14
  • Macron'dan çok sert Suriye açıklaması: Vururuz!14 Şubat 2018 Çarşamba 07:41
  • ‘60 bin kişi BM görevlilerinin istismarına uğradı’14 Şubat 2018 Çarşamba 04:29
  • Tepki çekecek sözler: Öldürmeyin vajinalarından vurun14 Şubat 2018 Çarşamba 00:14
  • Erdoğan'dan kritik Suriye telefonu13 Şubat 2018 Salı 23:54
  • Tillerson: Afrin Operasyonu, IŞİD ile mücadelenin etkisini azalttı13 Şubat 2018 Salı 22:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti