Holding patronu için flaş karar

Keskin Holding'in patronu Recep Ercan Keskin ile birlikte 3 kişi tutuklandı.

Hayali ihracat, akaryakıt kaçakçılığı, evrakta sahtecilik suçlamaları ile göz altına alınan 11 isim arasında yer alan Keskin Holding'in patronu Recep Ercan Keskin ile birlikte 3 kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Bakanlığı’nın özel ekibi, önceki gün İstanbul’da operasyon düzenlemişti.