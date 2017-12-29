  • BIST 115.333
  • Altın 158,789
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
30.12.2017 01:05

Holding patronu için flaş karar

»
Holding patronu için flaş karar
Keskin Holding'in patronu Recep Ercan Keskin ile birlikte 3 kişi tutuklandı.

Hayali ihracat, akaryakıt kaçakçılığı, evrakta sahtecilik suçlamaları ile göz altına alınan 11 isim arasında yer alan Keskin Holding'in patronu Recep Ercan Keskin ile birlikte 3 kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Bakanlığı’nın özel ekibi, önceki gün İstanbul’da operasyon düzenlemişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk-İş: Asgari ücrete katılmıyoruz, muhalefet ediyoruz29 Aralık 2017 Cuma 19:45
  • KHK ile ihraç edilenler KHK ile işlerine geri dönecek29 Aralık 2017 Cuma 19:42
  • Açlık grevinin 296. gününde Yüksel'de polis müdahalesi: 5 gözaltı29 Aralık 2017 Cuma 19:33
  • Hayata dönüş katliamının ''kimyasal analiz''i yeni yapılacak29 Aralık 2017 Cuma 19:22
  • Yılbaşına 2 gün kala hesaba 80 milyon TL geldi29 Aralık 2017 Cuma 18:56
  • MEB, yarıyıl mazeret duyurusunu yayımladı29 Aralık 2017 Cuma 18:21
  • İstanbul Valiliği'ne 15 milyon TL'lik Reina davası29 Aralık 2017 Cuma 17:53
  • Yılın son cuma hutbesinin gündemi: Piyango ve alkol29 Aralık 2017 Cuma 17:48
  • Suriye sınırına askeri sevkiyat29 Aralık 2017 Cuma 17:04
  • 'ByLock'tan tutuklu 201 kişi tahliye edildi29 Aralık 2017 Cuma 16:25
    • FOTO GALERİ
    • CHP'li Tezcan basın toplantısı düzenledi
    • Uludağ, yılbaşında yabancıların gözdesi
    • Gazeteci Buket Aşçı Güler son yolculuğuna uğurlandı
    VİDEO GALERİ
    • Nihat Doğan canlı yayında dakikalarca ağladı!
    • CHP'li vekil: Aziz Bey artık aday olmayacak
    • Maymun kuyumcuyu soydu...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti