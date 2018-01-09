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10.01.2018 00:00

H&M, ırkçı bulunan ürünü katalogdan çıkardı

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H&M, ırkçı bulunan ürünü katalogdan çıkardı
İsveçli moda zinciri H&M, gelen tepkilerin ardından reklam fotoğrafı için siyah bir çocuğa giydirilen ve üzerinde "Ormanın en havalı maymunu" yazan sweatshirtü katalogdan kaldırdı. Firma, söz konusu fotoğraf nedeniyle özür diledi.

Firmanın internet sayfasında yer alan bir reklam fotoğrafında, üzerinde "Coolost monkey in the jungle" (Ormanın en havalı maymunu) yazılı sweatshirtün tanıtımı için siyah bir çocuk mankenin tercih edilmesi, pazar gününden itibaren sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. H&M gelen tepkilerin ardından özür dilemiş ancak siyah çocuk mankenin fotoğrafını kullanmadan kapüşonlu sweatshirtün satışına devam etmişti.

LeBron James: Ben orada küçük bir kral görüyorum

Ancak firmaya yönelik öfke hala dinmiş değil. Salı günü de NBA yıldızı siyahi basketbolcu LeBron James, Instagram hesabından, aynı çocuğun kafasında altın taç bulunan fotomontajlı bir görselini paylaştı ve ırkçılık tepkilerine neden olan sweatshirt'teki "Coolost monkey in the jungle" ibaresinin yerine "Ben orada küçük bir kral görüyorum" ifadelerini kullandı. James, Afro-Amerikalıların hala engellerle karşılaştığını, önyargılara karşı savaştığını ve toplumda kabul görmek için herkesten daha fazla mücadele vermek zorunda kaldığını yazdı. Kanadalı R&B müzik grubu The Weekend de H&M ile işbirliğini bitirdiğini duyurdu.

H&M’e yönelik ırkçılık suçlamaları firmanın borsa değerlerine de yansıdı. İsveçli moda zincirinin hisseleri 16,264 euroya gerileyerek, 2009 Nisan’ından bu yana en düşük değerini gördü.

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