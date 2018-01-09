Hisseleri tavan yapmıştı: Büyük operasyon!

SPK son 2 ayda hisse değeri 13 kat artarak 1 milyar doların üzerinde piyasa değeri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Beyaz Filo Kiralama A.Ş.’ye yönelik yılın ilk operasyonunu yaptı.

Emre Özpeynirci / Hürriyet - SermayePiyasası Kurulu (SPK) , manipülasyon ve işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıklarına ilişkin makul şüphe olduğu gerekçesiyle 10 kişiye 6 ay işlem yasağı getirildi. Beyaz Filo’nun hisseleri de 6 ay süreyle kredili işlem ve açığa satışa kapatılırken, Borsa İstanbul yönetimi de SPK’nın Beyaz Filo hissesi kararı sonrası, Tera Menkul Değerler’in Beyaz hisselerindeki piyasa yapıcılık faaliyetlerine son verildiğini açıkladı.

Operasyonu ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde şu açıklama yer aldı: “Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında 27.09.2017 - 22.12.2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn’nun128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1, 6/1 ve 18/1 maddeleri çerçevesinde“

İşlem Yasağı Getirilen Şahıs/Şirket-MKK Sicil No :

1- Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. 23919815

2- Sabahattin TURAN 34036392 5/1-6/1

3- Orçun TAŞTAN 39874269 5/1-6/1

4- Seda TURAN 13940023 5/1-6/1

5- Halit MADAKBAŞ 13942824 5/1-6/1

6- Ahmet GENÇLER 22895622 5/1-6/1

7- Vedat COŞKUN 12340313 5/1-6/1

8- Özkan ÖZTÜRK 14142913 5/1-6/1

9- Emrah TÜRKÖZ 24557241 5/1-6/1

10- Mustafa SUNGUR 14224345 5/1-6/1

İşlem Yasağı Süresi: 6 Ay

* BEYAZ pay piyasasında, Borsa’nın 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süre ile getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak, 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle;

- Kredili işlem ve açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

- Tek fiyat yöntemiyle”

TERA MENKUL’E YASAK



Borsa İstanbul’dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ise şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulunun 08.01.2018 tarihli kararı uyarınca: Borsa İstanbul’un 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süreyle getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle BEYAZ.E işlem sırasına kredili işlem ve açığa satış yasağı getirilmiş ve tek fiyat yöntemi uygulamaya alınmıştır. Tek fiyat yöntemi dolayısıyla Borsa İstanbul Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü Ve Esasları uyarınca BEYAZ.E sırasında Tera Menkul Değerler A.Ş. tarafından sürdürülen piyasa yapıcılık faaliyetine son verilmiştir.”