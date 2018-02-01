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01.02.2018 14:40

Hisarcıklıoğlu'ndan KOBİ'lere mesaj

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Hisarcıklıoğlu'ndan KOBİ'lere mesaj
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “E-ticaretin çok daha hızlı büyüyeceği yeni bir döneme gireceğiz. Sektörün büyümesi artacak” dedi.

ANKA -  TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Güven Damgası Protokol İmza Töreni’nde konuştu. Hisarcıklıoğlu, imzalanan protokolle birliğin, Türkiye’deki e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlayacağını açıkladı. Bu protokolle e-ticaretin çok daha hızlı büyüyeceği yeni bir dönemin olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Çünkü güven damgası, daha güvenli bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlayacak” dedi.

TOOB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tebliğde belirlenen standartlara sahip e-ticaret sitelerinin, TOBB’a başvurarak güvenli ve standartlara uygun bir site olduklarını belgeleyebileceklerini ifade ederek, “Şu an Türkiye’de perakende ticaret içinde, e-ticaretin payı yüzde 3.5, dünya ortalaması yüzde 8-9 arasında. Hedefimiz, e-ticaretin payını en azından ikiye katlamak” dedi.

KOBİ’LERE 2 MESAJ

E-ticaretin, özellikle Anadolu’nun kalkınması için eşsiz bir fırsat olduğunu, Anadolu’daki KOBİ’yle, İstanbul’daki KOBİ’nin erişebildiği pazarın, e-ticaret sayesinde eşitlendiğini belirten Hisarcıklığolu, “Anadolu’yu karış karış dolaşıyor ve e-ticareti anlatıyoruz. Bugüne kadar 29 ilimizde, 50 bin KOBİ’ye, e-ticaretin nasıl yapılacağını ve faydalarını anlattık. KOBİ’lere özellikle şu 2 mesajı veriyoruz. Birincisi, e-ticarete girmemek, dünyanın en kalabalık caddesindeki köşe başı mağazayı kapalı tutmak gibidir. İkincisi, e-ticaretin büyümesinden şikayet etmeyin, büyüyen pastadan pay almak için harekete geçin” diye konuştu.

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