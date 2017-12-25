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25.12.2017 22:30

Hırsızlık şüphelisinden tuhaf savunma

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Hırsızlık şüphelisinden tuhaf savunma
ADANA'da otomobilin müzik sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Sebahattin A. (22) polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA - Sebahattin A.'nın sorgusunda, "Eşim yeni doğum yaptı bebeğim ihtiyaçlarını karşılamak için hırsızlık yaptım. O anda alkol almıştım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Aile ziyaretine gelen Ahmet Doğan (24), otomobilini sokak girişine bıraktı. Bu sırada Sebahattin A., araçta bulunan 1500 lira değerindeki teyp ve ses sistemini çaldı.Olay yerinden kaçan, Sebahattin A., bu cihazları 20 liraya sattı. Otomobilinin soyulduğunu fark eden Doğan, polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, otomobildeki parmak izlerinden Sebahattin A.'nın kimliğini tespit etti.

Kısa sürede yakalanan Sebahattin A.'nın polisteki sorgusunda, "Eşim yeni doğum yaptı bebeğim ihtiyaçlarını karşılamak için hırsızlık yaptım. O anda alkol almıştım, pişmanım" dediği öğrenildi. Hırsızlık suçundan 4 sabıkası bulunan Sebahattin A., adliyeye sevk edildi.

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