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30.12.2017 05:10

Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı adamı öldürdüler

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Hırsızlık için girdikleri evde yaşlı adamı öldürdüler
Osmaniye’de 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde Oran apartmanında yalnız yaşayan Mustafa Oran’ın evine hırsızlık amacıyla giren 3 şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldüğün ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde Oran apartmanında yalnız yaşayan Mustafa Oran'ın evine hırsızlık amacıyla giren 3 şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldüğün ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Oran'ın evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde Oran'ın cansız bedeniyle karşılaşan polisler sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Oran'ın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldüğünü belirlenirken yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Yakalanan İ.E ve Ö.O isimli iki şüphelinin, N.S.G isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran'ın evine hırsızlık amacıyla girdikleri, Oran'ın kendilerini farketmesi üzerine şahsı bıçakladıkları kaydedildi.

Polis, kaçan diğer şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. 



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