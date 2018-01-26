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26.01.2018 22:00

Hırsızların girdiği mağazanın müdürü gözlerine inanamadı

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Hırsızların girdiği mağazanın müdürü gözlerine inanamadı
Ümraniye'de ünlü bir giyim mağazasına giren yüzleri maskeli hırsızlar, 15 bin TL değerindeki giysiyi alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan hırsızları arıyor.

Olay, Şerifali Mahallesi Şehit Sokak üzerindeki 2 katlı ünlü bir giyim mağazasında saat 23:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre beyaz bir kamyonet içerisinde bekleyen hırsızlar bir süre sonra mağazanın kapamasıyla harekete geçti. Mağazanın kapısını levye ile açan yüzleri maskeli hırsızlar, vitrindeki ve reyondaki elbiseleri toplayıp geldikleri kamyonetle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mağazanın çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Mağazadan yaklaşık 15 bin TL değerindeki giysinin çalındığı öğrenildi. Polis beyaz kamyonetle kaçan hırsızları arıyor.

MAĞAZA MÜDÜRÜ ŞOK GEÇİRDİ

Öte yandan soyulan mağazanın müdürü olay yerine gelince şok geçirdi. Polis beyaz kamyonetle kaçan hırsızları arıyor.

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