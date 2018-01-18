Hindistan'dan balistik füze denemesi

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini test etti.

Sputnik'in aktardığına göre füze, Abdülkelam Adası'ndan fırlatıldı. Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı ancak yerel basın, füzenin tüm testlerden geçip geçemediğinin henüz bilinmediğini yazdı.

Agni-V balistik füze tüm testlerden geçerse Hindistan, dünyada uzun menzilli balistik füzeye sahip 6. ülke olacak.

Uzmanlar, Hindistan'ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush, Angi-I füzelerinin Pakistan'a, uzun menzile sahip Agni-IV ve Agni-V füzelerinin de daha çok Çin'e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor.

​Hindistan ve Çin arasında 1962'de Himalayalar'daki sınır anlaşmazlığı yüzünden kısa süreli savaş yaşanmış, iki ülke ateşkesin ardından savaş öncesi sınırlarına geri dönmüştü.