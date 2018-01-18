Hindistan'dan balistik füze denemesi

Sputnik'in aktardığına göre füze, Abdülkelam Adası'ndan fırlatıldı. Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı ancak yerel basın, füzenin tüm testlerden geçip geçemediğinin henüz bilinmediğini yazdı.
Agni-V balistik füze tüm testlerden geçerse Hindistan, dünyada uzun menzilli balistik füzeye sahip 6. ülke olacak.
Uzmanlar, Hindistan'ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush, Angi-I füzelerinin Pakistan'a, uzun menzile sahip Agni-IV ve Agni-V füzelerinin de daha çok Çin'e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor.
Hindistan ve Çin arasında 1962'de Himalayalar'daki sınır anlaşmazlığı yüzünden kısa süreli savaş yaşanmış, iki ülke ateşkesin ardından savaş öncesi sınırlarına geri dönmüştü.
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