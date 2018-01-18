  • BIST 116.903
  • Altın 162,433
  • Dolar 3,8018
  • Euro 4,6433
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
18.01.2018 13:30

Hindistan'dan balistik füze denemesi

»
Hindistan'dan balistik füze denemesi
Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini test etti.

Sputnik'in aktardığına göre füze, Abdülkelam Adası'ndan fırlatıldı. Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı ancak yerel basın, füzenin tüm testlerden geçip geçemediğinin henüz bilinmediğini yazdı.

Agni-V balistik füze tüm testlerden geçerse Hindistan, dünyada uzun menzilli balistik füzeye sahip 6. ülke olacak.

Uzmanlar, Hindistan'ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush, Angi-I füzelerinin Pakistan'a, uzun menzile sahip Agni-IV ve Agni-V füzelerinin de daha çok Çin'e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor.

​Hindistan ve Çin arasında 1962'de Himalayalar'daki sınır anlaşmazlığı yüzünden kısa süreli savaş yaşanmış, iki ülke ateşkesin ardından savaş öncesi sınırlarına geri dönmüştü.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Facia! Yolcu otobüsü yandı: 52 ölü18 Ocak 2018 Perşembe 10:03
  • ÖSO, Afrin için hazır kıta bekliyor18 Ocak 2018 Perşembe 09:46
  • Trump 'yalan haber' şampiyonlarını açıkladı18 Ocak 2018 Perşembe 09:12
  • 6 yolcunun olduğu uçak kayboldu18 Ocak 2018 Perşembe 07:54
  • ABD'den FLAŞ Suriye açıklaması!18 Ocak 2018 Perşembe 07:31
  • Çekya Başbakanı istifa etti18 Ocak 2018 Perşembe 02:07
  • ABD’li Senatör: Türkiye’nin NATO üyeliği sorgulanmalı18 Ocak 2018 Perşembe 02:01
  • Suriye'den Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız17 Ocak 2018 Çarşamba 23:38
  • ABD Dışişleri Bakanı'ndan kritik Suriye açıklaması17 Ocak 2018 Çarşamba 23:07
  • Katalonya'nın yeni Meclis Başkanı belli oldu17 Ocak 2018 Çarşamba 22:29
    • FOTO GALERİ
    • Dünya bu fotoğrafları konuşuyor
    • TSK'nın Afrin hazırlığı dünyaya bu fotoğraflarla duyuruldu
    • Ebru Şallı makyajsız yakalandı
    VİDEO GALERİ
    • Cebimdeki Yabancı filminin fragmanı yayınlandı!
    • Türk ve Yunan botları arasında hareketli anlar kamerada
    • Hava durumu bülteninin davetsiz misafiri
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti