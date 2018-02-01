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01.02.2018 22:55

Hindistan'dan açıklama geldi: Bitcoin çakıldı!

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Hindistan'dan açıklama geldi: Bitcoin çakıldı!
Hindistan Maliye Bakanı'nın ülkede kripto para kullanımını önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını söylemesinin ardından, bir süredir hızla gerileyen Bitcoin ve kripto para fiyatları sert düştü.

Hindistan Maliye Bakanı Arin Jaitly'in kripto para kullanımının ortadan kaldırılacağı yönündeki açıklaması, başta Bitcoin olmak üzere dijital paraların fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

Jaitley, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Hükümet, kripto paraların meşru olduğunu düşünmüyor ve kullanımlarını engellemek için tüm tedbirleri alacak" dedi.

Jaitley'in konuşmasının Hindistan'da kripto paralarda yol açtığı sarsıntı, global piyasalara da yansıdı.

Coindesk.com'a göre Bitcoin fiyatı 9.267,05 dolara kadar düştü. Kripto para işlem platformu Bitstamp'a göre ise Bitcoin fiyatı 9 bin 165 dolar ile son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin şu sıralarda düne göre yaklaşık yüzde 8 kayıpla 9 bin 350 dolardan işlem görüyor.

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