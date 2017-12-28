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28.12.2017 16:15

Hindistan ordusu Çin sınırında develerle devriyeye başlayacak

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Hindistan ordusu Çin sınırında develerle devriyeye başlayacak
Hindistan ordusu Çin sınırında develerin de kullanıldığı devriyelere başlamayı planlıyor.

DHA -  Times of India gazetesinde yer alan habere göre çift ve tek hörgüçlü develerin devriye aracı olarak kullanılması planlanan dört bin 57 kilometre uzunluğundaki Hindistan-Çin sınırı buzullar, kar çölleri, dağlar ve nehirlerden oluşuyor.

Habere göre develer devriye gezmek ve mühimmat ve malzeme taşımak üzere eğitilecek.

Çift hörgüçlü develerin 180 ila 220 kilograma kadar yük taşıyabildiği, bunun da Hindistan ordusunun geleneksel olarak kullandığı 40 kilogram yük taşıyabilen katır ve taylara göre büyük bir kapasite artışı sağlayacağı aktarılıyor.

Habere göre çift hörgüçlü develer iki saat içinde 10-15 kilometrelik alanda devriye gezebiliyor.

Projenin pilot olarak deneneceğini aktaran yetkililer başarılı sonuçlar alındığı takdirde Hindistan ordusunun bölgede ve 12 bin ila 15 bin 500 feet yüksekliklerde develeri devriye aracı olarak kullanacağını aktardı. (Fotoğraflı)

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