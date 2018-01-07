Hıncal Uluç'tan 'ayak kırma' talimatı veren Soylu'ya destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tebrik eden Hıncal Uluç, 'Dilerim polisleriniz, mesajı almışlar ve o alçakların bacaklarını kırmaya başlamışlardır' dedi.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırın, suçu bana atın' açıklamasına destek verdi. Soylu'yu tebrik eden Uluç, "Dilerim polisleriniz, mesajlarını almışlar ve o alçakların bacaklarını kırmaya başlamışlardır bile" dedi.

İçişleri Bakanı'nın tepki çeken sözlerinin uyuşturucuyla mücadeledeki 'kararlılığı' gösterdiğini savunan Uluç yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu satıcılarının bacaklarını kıracağız, kökünü kazıyacağız sözleri etrafında toplanmamız gerekirken 'Bu lafı nasıl edersin' diye adeta, okul önünde hem de çocuklara zehir satan o rezil, o alçak, o hain, o teröristten de bin beter mahlukun güya haklarını savunmaya kalkar edasıyla iktidara vurma çabasına girişmek ne oluyor? Çocuklarımızın 'Yaşam' hakları mı, yoksa o rezil, o alçak, o hain adamların ki mi, öncelikli ha? Konu kendi çocuğunuz. Şimdi söyleyin bakayım? Bakan Soylu'nun abartmış olduğunu bile söylemem.. 'Lafı amacını aşmış' hiç demem. 'Okul önünde zehir satanın bacakları da, kafası da kırılacaktır. Çocuklarımızın geleceğini garantiye almanın, onları her sabah okula güvenle göndermenin yolu budur' derim. Bravo Süleyman Soylu Bakanım! Dilerim polisleriniz, mesajlarını almışlar ve o alçakların bacaklarını kırmaya başlamışlardır, bile. Uyuşturucu mafyası, insan değildir ki, İnsan Hakları olsun!"