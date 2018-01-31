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31.01.2018 14:00

Hiç Bir Şey Olmamış Gibi Devam Etmek ve Siber Savaş

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Necef Uğurlu

KAYDA GEÇSİN

Şehrin  Duvarlarına  dikkat edin ,  artık  iyi kötü   ne grifitti sanatçılarının eserleri ne sloganlar ne de hatta ‘buraya işemek yasaktır’  yazılı .

Peki  İstanbul kentinin duvarlarında ne mi var , birbirinin üstüne yapıştırılmış yüzlerce hatta binlerce etkinlik afişleri dolu  görende şehirde bir karnaval var herhalde ya da bunların keyfi pek yerinde kendilerini eğlenceye vurmuşlar diye de düşünebilir  , veya  İstanbul Şehri  bir sanat bombardımanı altında  öyle ya duvarlar   her gün değişik etkinlik afişleri  konserler, yabancı trupların performansları , ve en çok da tek başına gösteriler  müjdeliyor  !

 

Tek başına sahnede konuşmak  merakı   elbette neden olmasın , ancak tiyatro dialogu geliştiren bir sanat dalı , oysa  memlekette , dizilerde , ekranlarda    kendi kendine konuşan  karakterlerden geçilmiyor.

  

Dialog olmadan  tiyatro ,  siyaset  ,  sosyal yaşam  yürür mü, kendi kendine konuşup duran ve çoğunlukla bir öyküyü değil kendini anlatanlar çoğalır .

 

Aklıbaşında  hiç  kimse içine düştüğü bu durumdan memnun olmaz , sonrası kendi hakkında yalanlara baş vurur utancından . 

Gece kulübü işletip kapıdan müşteri avladığı günleri unutmak ister  mesela,   ve  sonra ekranlarda eşimle gece hayatından uzağız der , hiç bir şey olmamış gibi devam etmek ister !  Ama gerçek bu değildir.

 

Ekranlarda öyle yalan dolan söyleyen çoğaldı ki artık nerede ise bu yalanları gerçeğe çevirecek tercüman lazım olacak . alt yazı hiç olmazsa , bakmayın böyle söylediğine gerçek budur gibilerden bir alt yazı hiç fena olmaz o  yine konuşsun ama gerçeklerde bilinsin  bir yandan hiç olmazsa .

 

AKP’nin  sunduğu nimetlerden yararlanıp sonra AKP’li olmaktan utananlar türedi ,  Atatürkçü kesilen kesilene ,   hiç bir şey olmamış gibi  devam etmek istiyorlar.  

Her zamanki gibi  konjektürün güçlü dengesine göre ayarlanıp  hiç bir şey olmamış gibi devam etmek istiyorlar.

 

Atatürk  devrimlerini iplemeyip sonra Atatürk sever twetler atmakta bu  tutmayan oyunun bir parçası.  Veya çocuğuna Atatürk şiiri filan okutmak pek sevsinler bir durum .

 

Yandaş medyanın en üst seviye görevlerinde bulunup ‘yandaş’  dendiğinde kızan ve sitem eden üstelik  bir zamanlar işini iyi yapmış gazetecilerde var ,   bir yanda  baş danışmanlık bir yandan ‘nayır ben onlardan değilim ‘ çelişkisi inanılır gibi değil . Peki kardeşim  değilsen niye ordasın , oradaysan niye utanıyor  ve inkar ediyorsun , hiç bir şey olmamış gibi devam etmek istiyorsan zor işin ,  çok  zor .  

 

ABD severler arasındaki bölünme de  şayanı hayret , ABD, Emperyalizme çakmak , kafa tutmak ama her fırsatta New York, Miami’de ki evinde hiç bir şey olmamış gibi  devam etmek   ne menem iştir ?

 

Sürekli bir yerlerde danışman olmuş olmakla böbür böbür böbürlenip sonra sonuçtan sorumluluk almamak ,  danışmanı olduğu insanları tek kabahatli ilan edip sonra hiç bir şey olmamış gibi hayata  devam etmek de zor olmalı .

 

Her söz sonrası sırayla  masaya yumruk  vuran  Ermeni’ye  ‘Ermeniii’   , ‘Mefkure’ sözcüğüne   ‘Mefkuuure’  diyen  , ‘i’ ve  ‘u’  dizanterisine yakalanmış    aktörlerle  iyi dizi yapamazsın , ama sanki yapıyormuşcasına , hiç bir şey olmamış gibi devam edebilirsin , çünkü  hakikaten hiç bir şey olmamaktadır böylelerine .

 

Tabibler gözaltına alınırken  ,   Seren Serengil , Gülben, Yeşim üçlüsü kavgaları üzerine  hemde   ordumuz savaş halindeyken yazılar  yazabiliyorsan ve yine de oyalayamıyorsan  sen bitmişsin  demektir,  hiç bir şey olmamışcasına devam etmek nesi ?  

Ordumuz sivillere zarar vermemek için her türlü strateji, taktiği uyguladığını söylerken , tabiplerin savaşın sosyolojik anlamda ızdırap olduğunu söylemelerinde ne beis var ?

 

Doktorlar lazım , harp ve sulh ortamında hep lazımlar , yok olurlarsa

 Hasta olunca artık bizlere bu kızlar mı bakacaklar   doktorlar yerine .

Başhekim  olarak da Seda’yı atarsınız artık ,  doktorlar içeride   elimizde kalan  bunlar  hepimizi  top gibi yapıp taburcu ederler  artık  .

 

Bitmedi  , say say bitmez ….  kız çocuklarının  hamile bırakılışı rezaletinin  örtbasına , 

Hamile kadınlara sokağa çıkma yasağı koyanların işlerine devamına   susmuşsan,

 

Ne  resimlerinde, ne şarkılarında, ne yazdıklarında ne ekranlarda   sanki bunlar olmamış gibi  yerine  akım bokum  yiyecek içeçecek , seks, penis , onun kardeşi bunun bacanağına  iş  filan var ama bunların hiç biri yok  ise …

Ve ,

Bu olup biteni  umursayan  bir avuç insanı yok farz etmişsen  yıllarca ,önlerine engeller koymuşsan ….

 

Ve dahi   yıllardır   çocuklar istismar edilirken kalemin dilin misali makatinde susmuşsan , hiç bir şey olmamış gibi devam etmek istemeyeceksin de ne halt edeceksin , bunlar sana yarıyor çünkü .

Nerdeee sende yanlış yaptık diyecek vicdan ,  bunları çekecek , hesap soracak  cesareti umutla bekliyorum .

 

Cehaletin  iş almaya , vermeye referans olduğu   bir toplumda çürümüşlük olmaz mı ?

Beka sorunu olmaz mı ?

 

Bayat entrikaların değişmeyen içerik ve oyuncularıyla değişen dünya ve oyun kurucularıyla  nasıl baş edeceksin  bu da beka sorunu .

 

Yalakalıkları bile beceriksiz artık .

 

Spor   sportif  olmaktan

Sanat   sanat olmaktan

Kitaplar edebiyat  olmaktan

Filimler filim olmaktan

Diziler dizi olmaktan

Şarkılar şarkı olmaktan

Hukuk hukuk olmaktan çıkarsa biz biz olmaktan çıkmaz mıyız ?

 

Bu akıldışı  , etkilemeyen , oyalamayan ve katiyen moraliteyi yükseltmeyen medya  kabusu ortamında  İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) yayınlarında ‘Rıchard Clark , Robert Knake’in ‘Siber Savaş ‘  adlı kitabını  okumanızı  tavsiye ederim .

Murat Erduran’ın  su gibi akan, çok şükür dilimiz yerli yerinde duruyor unutmayan varmış ve bir başka dille iletişim kurabiliyor dedirten çevirisi ile  dilimize kazandırılmış çok önemli bir kitap.

Adının devamında  ‘Ulusal Güvenliğe Tehdit , Ve Ne Yapılması Gerektiği’ kitabın içeriği hakkında   fikir veriyor. 

Önsöz ise bütün bu bilgi ve belgelerin özellikle ‘Ulusal Güvenlik’ ile  kastedilen güvenliğin  ABD güvenliği ile ilgili olduğuna ve fakat bu bilgilerin Türkiye’nin çıkarları süzgecinde bu süpergücün neleri yapıp yapmayacağı hususunda fikir vermesi bakımından  değerlendirilmesi uyarısı yerinde bir ikaz olmuş.

 

Akademik çevrelerin haklı olarak çok eleştirildiği ve son derece sevimsiz bir ortam haline geldiği  ve Akademia’nın Akdemia olmaktan çıktığı izleniminin açıkça sokaklarda bile konuşulduğu   şu günlerde Kültür Üniversitesi bu kitap çalışması için  her türlü övgüyü hak ediyor.
 

Steven Zweig’ın bu durumdakiler için tavsiyesi ‘dünyayı değiştiremiyorsan dünyanı değiştirirsin’  olmuş , şaka etmiyor eşiyle  intihar ettiler.

Ne olursa olsun hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek onurlu insanların toplumların  kaldırabileceği bir durum değil .

Moraliteyi böyle ortamlarda yüksek tutmak görevini yerine getiremeyenler yüzünden intihar edecek değiliz , değiştirilirler efendim .

Hiç bir şey olmamış gibi devam etmek hem de  siber savaşların ortasında mümkün değil , olmıyacak duaya amin diyenlerle olmaz.

Saygıyla Kayda Geçirdim , Elimdem Gelen Budur.

necefugurlu@gmail.com

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