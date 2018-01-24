1835’te şehir yetkilileri, mezarlığın tasarımını Mimar Carlo Barabino’nun yapmasını istedi. Barabino, Cenevre şehir merkezinin bir planunu tasarladığı için de şehri iyi biliyordu. Ayrıca, birkaç kamu binası inşa etti: Akademi Sarayı, Carlo Felice Tiyatrosu, Akıl Hastanesi vb. Ne yazık ki, Barabino, Cenova’da pek çok can alan bir kolera salgınının kurbanı oldu. Bu nedenle çalışma, öğrencisi Giovanni Battista Resasco tarafından tamamlandı. Böylece Staglieno mezarlığı resmen 1851’de açıldı.

Avrupa’daki en büyük mezarlıklardan biri olan İtalya’nın Cenova kentindeki Staglieno Anıt Mezarlığı, heykelleriyle ünlüdür.