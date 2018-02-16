Heykelin parmağını koparıp çaldı

FBI, güvenlik kameralarından bunu yapanın 24 yaşındaki Michael Rohana olduğunu tespit etti.
FBI ajanları, Rohana’dan geri aldıkları kopuk parçayı müzeye geri götürdü. Parmağı koparılan heykelin değeri ise 4.5 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon TL).
FBI, güvenlik kameralarından bunu yapanın 24 yaşındaki Michael Rohana olduğunu tespit etti.
FBI ajanları, Rohana’dan geri aldıkları kopuk parçayı müzeye geri götürdü. Parmağı koparılan heykelin değeri ise 4.5 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon TL).
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.