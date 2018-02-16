  • BIST 116.511
  • Altın 162,527
  • Dolar 3,7374
  • Euro 4,6518
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
17.02.2018 00:20

Heykelin parmağını koparıp çaldı

»
Heykelin parmağını koparıp çaldı
ABD’nin Philadelphia kentindeki Franklin Enstitüsü’nde kiralık olarak sergilenen Toprak Askerler ya da Terrakotta Ordusu diye bilinen Çinli askerlerin heykellerinden birinin baş parmağı müzeye gelen bir ziyaretçi tarafından koparılarak götürüldü.

FBI, güvenlik kameralarından bunu yapanın 24 yaşındaki Michael Rohana olduğunu tespit etti.

FBI ajanları, Rohana’dan geri aldıkları kopuk parçayı müzeye geri götürdü. Parmağı koparılan heykelin değeri ise 4.5 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon TL). 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkinci hayat...16 Şubat 2018 Cuma 02:58
  • Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor16 Şubat 2018 Cuma 01:47
  • Dünyada asla göremeyeceğiniz 5 yasaklı yer16 Şubat 2018 Cuma 01:22
  • İlk kez insanda görüldü! Acil uyarı geldi16 Şubat 2018 Cuma 00:58
  • 100 milyon kişiyi yok edebilir15 Şubat 2018 Perşembe 23:19
  • Yeni trend: Şifalı bira kaplıcaları15 Şubat 2018 Perşembe 21:49
  • Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı15 Şubat 2018 Perşembe 21:36
  • Merakla beklenen Süper Loto sonuçları belli oldu15 Şubat 2018 Perşembe 21:23
  • Ormana taşınarak çıplak yaşamaya başladı15 Şubat 2018 Perşembe 20:05
  • Geyiğin çarptığı helikopter düştü15 Şubat 2018 Perşembe 19:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti