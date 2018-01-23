Heyelan nedeniyle Mut-Silifke Karayolu kapandı

Mersin'de Mut-Silifke Karayolu, aşırı yağmurla meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Mehmet OKUR / SİLİFKE (Mersin), (DHA)- Bölgede etkili olan aşırı yağmurun ardından, Silifke ile Mut ilçeleri arasında kalan Harnutlu Çeşme mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çift şeritli Mut-Silifke Karayolu tamamen trafiğe kapandı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayın ardından Trafik ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için çalışmalara başladı. Yolun 3 gün kapalı kalacağı bildirilirken, Mut ve Silifke arasındaki ulaşımın Mut-Zeyne-Gülnar yolu üzerinden sağlanacağı öğrenildi.