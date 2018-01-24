Heyecanlı bekleyiş sona erdi: İşte şanslı numaralar...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 867. hafta çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye tutarı 1 milyon 600 bin olarak belirlendi. İşte 24 Ocak 2018 Şans Topu sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaşın büyük umutlarla biletlerini satın aldığı Şans Topu'nun sonuçları az önce açıkladı. Geçtiğimiz hafta devreden büyük ikramiyenin bu haftaki tutarı 1 milyon 600 bin 841 lira olarak açıklandı. Peki, Şans Topu'nda şanslı numaralar hangileri? İşte 24 Ocak 2018 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları... ŞANS TOPU SONUÇLARI - 24 OCAK 2018 24 Ocak Şans Topu sonuçları: 06 - 11 - 14 - 17 - 29 + 11 5+1 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.600.841,07 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 15 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.478,65 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 374 Kişi Başına Düşen İkramiye 219,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.976 Kişi Başına Düşen İkramiye 27,55 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 9.050 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,30 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 105.577 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,65 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 72.686 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,35 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 224.841 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,25 TL