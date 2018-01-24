Heyecanlı bekleyiş sona erdi: İşte şanslı numaralar...

Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaşın büyük umutlarla biletlerini satın aldığı Şans Topu'nun sonuçları az önce açıkladı. Geçtiğimiz hafta devreden büyük ikramiyenin bu haftaki tutarı 1 milyon 600 bin 841 lira olarak açıklandı. Peki, Şans Topu'nda şanslı numaralar hangileri? İşte 24 Ocak 2018 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları...
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 24 OCAK 2018
24 Ocak Şans Topu sonuçları: 06 - 11 - 14 - 17 - 29 + 11
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|2. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.600.841,07 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|15
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.478,65 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|374
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|219,85 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.976
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|27,55 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|9.050
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|15,30 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|105.577
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,65 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|72.686
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,35 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|224.841
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,25 TL
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