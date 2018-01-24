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25.01.2018 05:55

Heyecanlı bekleyiş sona erdi: İşte şanslı numaralar...

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Heyecanlı bekleyiş sona erdi: İşte şanslı numaralar...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 867. hafta çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye tutarı 1 milyon 600 bin olarak belirlendi. İşte 24 Ocak 2018 Şans Topu sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaşın büyük umutlarla biletlerini satın aldığı Şans Topu'nun sonuçları az önce açıkladı. Geçtiğimiz hafta devreden büyük ikramiyenin bu haftaki tutarı 1 milyon 600 bin 841 lira olarak açıklandı. Peki, Şans Topu'nda şanslı numaralar hangileri? İşte 24 Ocak 2018 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 24 OCAK 2018

24 Ocak Şans Topu sonuçları: 06 - 11 - 14 - 17 - 29 + 11

5+1 Bilen Kişi Sayısı2. DevirKişi Başına Düşen İkramiye1.600.841,07 TL
5 Bilen Kişi Sayısı15Kişi Başına Düşen İkramiye5.478,65 TL
4+1 Bilen Kişi Sayısı374Kişi Başına Düşen İkramiye219,85 TL
4 Bilen Kişi Sayısı3.976Kişi Başına Düşen İkramiye27,55 TL
3+1 Bilen Kişi Sayısı9.050Kişi Başına Düşen İkramiye15,30 TL
3 Bilen Kişi Sayısı105.577Kişi Başına Düşen İkramiye3,65 TL
2+1 Bilen Kişi Sayısı72.686Kişi Başına Düşen İkramiye5,35 TL
1+1 Bilen Kişi Sayısı224.841Kişi Başına Düşen İkramiye3,25 TL

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