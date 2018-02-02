'Hesabına yatmamış, içeriye girip sor' dedi ve...

Bursa'da Yaşlı kadının emekli maaşını dolandıran şüpheli tutuklandı...

Bursa´da emekli maaşını çekmek istediği ATM´yi kullanamayan 73 yaşındaki E.P.´ye yardım bahanesiyle yanaştıktan sonra maaşının yatmadığını söyleyen 38 yaşındaki Güray E.'nin daha sonra bin 685 lira parayı çekmesi, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşlı kadının şikayeti üzerine yakalanan Güray E., tutuklandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın ATM´sinde meydana geldi. Emekli maaşını çekmek için ATM´ye gelen E.P. kartını ATM’ye yerleştiremeyince sırada bulunan Güray E.´den yardım istedi. E.P.´nin kartını ATM´ye yerleştirip şifresini giren Güray E. hesaptaki bin 685 lirayı çekti. El çabukluğuyla çektiği parayı cebine koyan, banka kartını da yaşlı kadına geri veren Güray E. “Teyze maaşın hesabına yatmamış, içeriye girip bankacıya sor” diyerek ATM’den uzaklaştı.

Bankaya girip görevlilerden hesabından para çekildiğini öğrenen E.P.´nin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Güray E.yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Güray E. tutuklandı.