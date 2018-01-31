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31.01.2018 09:50

Herkes bunu bekliyordu... YouTube'da yeni dönem

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Herkes bunu bekliyordu... YouTube'da yeni dönem
Video izleme platformu Youtube'a çevrimdışı desteği geldi.

YouTube'a birçok video platformunda olan ve kullanıcıların heyecanla beklediği çevrimdışı modu özelliğini ekledi.  Yeni özellik sayesinde akıllı telefonda videolar internet olmadan da izlenebilecek.

YouTube Android uygulamasına yeni gelen özellik sayesinde videoları istenilen çözünürlükte telefona indirebilmek mümkün.  Bu özellikle birlikte veri tasarrufu sağlamak da mümkün hale gelecek. Kullanıcılar Wi-Fi bağlantısıyla videoları indirip daha sonra izleyebilecek. 

Kısa süre önce kullanıma sunulan özellik şu an sadece Hindistan, Irak ve Lübnan’da kullanılabilir durumda. Yeni özelliklerini ilk olarak Amerika ve Avrupa pazarında kullanıma sunan YouTube'un pazar seçimi dikkat çekici bulundu.

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