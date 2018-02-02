Her şey mutlu bir aile için…

Bayraklı Belediyesi aile danışma ve eğitim merkezi birbirleriyle ya da çocuklarıyla problem yaşayan bin 134 kişinin sorununu çözüme kavuşturdu. Merkezden profesyonel destek alan aileler buradan mutlu ayrıldı.

Karı koca ve çocuklarla olan ilişkilerde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla daha mutlu ve huzurlu ailelerin kurulmasını hedefleyen Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda aile danışma merkezi projesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında Org. Nafiz Gürman Kültür Merkezi Ve Sağlık Evi’nde hizmet vermeye başlayan aile danışma merkezi bölgede önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor.

RANDEVU SİSTEMİYLE ÇALIŞIYOR

Kurulduğu günden bu yana aile bireylerinin daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini hedefleyen merkezde ailelerin iletişim, uyumsuzluk ve çatışma ortamlarının giderilmesi noktasında psikolojik destek verildi. Sosyolog ve aile danışmanı Sibel Özel tarafından seanslar halinde randevu sistemiyle gerçekleştirilen görüşmelerde evlilik, ebeveyn sorunları, eşler arası ve aile içi iletişim gibi konularda hizmet veriliyor. Aile danışma merkezine müracaat etmek isteyenler 0232 367 00 77 telefon numarasından randevu alabiliyor.

BİLİNÇLENME ARTIYOR

Vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla görüşmeler yaptıklarını belirten Bayraklı Belediyesi sosyoloğu ve aile danışmanı Sibel Özel, “Konu, evlilik öncesi, sırası veya sonrası eşlerle, arkadaşlarla, çocuklarla yaşanan sıkıntılar olarak değişkenlik gösteriyor. Bu durumlarda bize danıştıklarında sorunlara daha doğru yaklaşmaları ve çözümü noktasında yardımcı oluyoruz. Ergenlerin okul, ailelerin de çocuklarla ilgili sorunlarında biraz daha artış var. Eşler arasındaki problemler oldukça sık geliyor. Seanslar halinde görüşmeler yapıyoruz. Problemi çözdükten sonra çok mutlu olduklarını, aile yaşantılarının yoluna girdiğini ve daha iyi iletişim kurabildiklerini söylüyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor” dedi.

HERKES BAŞVURABİLİR

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, aile danışma merkezine ilişkilerinde, hayatlarında sorun yaşayan herkesin başvurabileceğini belirterek, “Özellikle çiftlerin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri getiriliyor. Görüşmeler sonucunda birçok ailenin dağılmadan yola devam etmesi bizleri mutlu ediyor. Yine ebeveynleri ile sorun yaşayan gençlerimiz burada sosyologlarımızla görüşebilir" dedi.