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01.02.2018 10:30

Her 2 saniyede 1 kız çocuğu evlendiriliyor!

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Her 2 saniyede 1 kız çocuğu evlendiriliyor!
Dünyada her 2 saniyede bir kız çocuğu zorla evlendirilirken, bugüne dek en az 700 milyon kadının çocuk yaşta evlendirildiği belirlendi.

Ajans Press, dünyadaki çocuk gelin istatistiklerini ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in İngiltere merkezli "Girls Not Brides" isimli sivil toplum örgütü ve medya yansımalarından elde ettiği verilere göre, her 2 saniyede bir kız çocuğunun zorla evlendirildiği saptandı. Rapordaki bilgilere göre, yılda 15 milyon kız çocuğunun zorla evlendirildiği ortaya çıkarken, bugüne kadar en az 700 milyon kadının çocuk yaşta evlendirildiği açıklandı.

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilme oranına göre Nijer ilk sırada yer alan ülke olurken, sayı olarak incelendiğinde başı Hindistan çekti. Kültür, etnisite ve dini etkenler baz alındığında ise dünyada farklılık gösteren erken yaşta evlendirilme oranının en çok görüldüğü bölge Afrika oldu. Afrika’yı ise sırasıyla Uzakdoğu ve Güney Amerika izledi.

TÜRKİYE AVRUPA SIRALAMASINDA BİRİNCİ

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizinde, “çocuk gelin” ve “çocuk yaşta evlendirilme” ile ilgili haber çıkışlarının son üç yıl içerisinde azalışa geçtiği tespit edidi. 2015 yılında konuyla alakalı 2 bin 892 olan haber çıkışı, 2016 yılında 2 bin 758 geçtiğimiz yıl ise 2 bin 335’e kadar düştü. Elde edilen verilere göre, Avrupa’da erken yaşta evliliklerin en çok görüldüğü ülke olarak Türkiye ilk sırada yer aldı. Bu bağlamda, Türkiye’de 18 yaşından önce evlendirilen çocukların nüfusa oranı yüzde 15 olarak kayıtlara geçti. Ülkemiz istatistiklerini ele aldığımızda ise bu istatistiklerle Ortadoğu ülkelerinin ilerisinde olduğumuz bilgisi dikkat çekti.

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