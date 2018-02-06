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06.02.2018 17:50

Hepsiburada Gist18’de 'oyuncularla' buluştu

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Hepsiburada Gist18’de 'oyuncularla' buluştu
Oyunun her türünü kucaklayan “oyun” fuarı Gist18’de Zocco's Oyun Merkezi-Zoccoshop ile birlikte yer alan Hepsiburada, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

(DHA) - Şimdiye dek üç kez Türkiye’nin en sevilen e-ticaret markası (lovemark) seçilen ve Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun da en büyük e-ticaret platformu olan Hepsiburada, 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında Gist18'de Zocco's Oyun Merkezi-Zoccoshop ile birlikte yer aldı.

Oyuncu PC ve aksesuarlarında indirim

Zoccoshop standında dört gün boyunca yer alan Hepsiburada, 1000 şanslı kişiye oyun bilgisayarları ve aksesuarlarında geçerli indirim çeki dağıttı. Gist18’de etkinlikleri bununla sınırlı kalmayan Hepsiburada, gerçekleştirdiği Hepsiburada Oyun Turnuvası ile ilgi çekti.

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