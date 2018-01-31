  • BIST 120.358
  • Altın 162,253
  • Dolar 3,7570
  • Euro 4,6772
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
31.01.2018 13:55

Hem psikoloji hem sosyal hayatı etkiliyor!

»
Hem psikoloji hem sosyal hayatı etkiliyor!
Burun estetiği tüm dünyada en fazla yapılan estetik ameliyatlardan biridir. Her yıl, binlerce kadın hasta estetik açıdan kendini daha iyi ve daha güzel görmek adına kozmetik imkanlar içerisinde belli bir arayışa girer.

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op Dr Bahadır Baykal konu ile ilgili bilgiler verdi. Genellikle  kadın hastalarımızda, burun şekillerinden kaynaklanan deformitiler ve burun şeklinin yüze uyumsuz ve orantısız olması memnuniyetsizlik yaratmaktadır.

Burun estetiği ameliyatı sosyal ve psikolojik olarak kişilerin hayatlarında önemli bir rol oynar. Özellikle kadın hastalarımız, burun estetiği ameliyatından sonra kendilerine güvenlerinin arttığı, daha istikrarlı bir duygusal huzura sahip olduklarını dile getirmişlerdir. Hatta bazı bayan hastalarımız , rinoplasti başarısını hayatlarının değişmesine sebep olan bir deneyim olarak gördüklerini belirtmişlerdir.

Bazı kadın hastalarımız, burun fonskiyonlarının tam olarak çalışması ve küçük kusurlarının düzeltilmesi için rinoplasti prosedürlerinden faydalanırken, önemli çoğunluk için baslıca sebep tamamen estetik kaygıdır.Burun estetiği ameliyatları tamamen kişiye özeldir. Her burnun doğası birbirinden farklıdır. Bu nedenle ameliyatı yapacak olan cerrahın seçimi çok önemlidir. Özellikle kadın hastalarımızda yüze doğal ve yumuşak bir görünüm verebilmek için hekimin sanatsal yetenekleri ve cerrahi becerileri oldukça önemlidir. Feminen özelliklerinizi geliştirecek, yüzünüzün doğal görünmesini sağlayacak ve nüansları iyi ve dogru anlayan bir cerrah, ameliyatın başarı oranını yükseltecektir.Bir cerrah olarak  kadın hastalarımızın burun estetiği ameliyatlarında benim için hedef; güzel,  doğal ve yumuşak bir  ifade oluşturmak, yüze denge ve simetri getirebilmektir.

Burun yüzün en belirgin özelliğidir ve şekil olarak yüzle orantılı değilse , makyaj miktarı ne olursa olsun bir fark yaratmayacaktır. Kişinin yüzündeki dengede burun, önemli bir rol oynar ve rinoplastide, bu dengeyi oluşturmak ve geliştirmek için yapılan bir uygulamadir.

Genel olarak kadın burunları, yuvarlak uçlu, daha rafine , ince ve dardır. Bunun tersi olduğu durumlarda, yani burnun daha büyük, daha geniş, köşeli olduğu yüzlerde maskülen ve dengesiz bir yüz ifadesi mevcuttur. Rinoplasti ile hedeflenen yüze feminen ifadenin kazandırılmasıdır.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyun bağımlılığı 'akıl hastalığı' kabul edilecek30 Ocak 2018 Salı 22:11
  • Elektronik sigara kullananlara flaş uyarı30 Ocak 2018 Salı 21:24
  • Zatürrenin en temel 4 belirtisi30 Ocak 2018 Salı 14:28
  • Yedikleriniz-içtikleriniz stresinizi artırıyor olabilir mi?30 Ocak 2018 Salı 12:48
  • Her 100 kişiden 5’i tat ve koku alamıyor30 Ocak 2018 Salı 11:56
  • Baş dönmesini iyileştiren manevra30 Ocak 2018 Salı 10:34
  • Antidepresan kullanımında bireysel öykü bilinmeli30 Ocak 2018 Salı 10:24
  • Beyniniz nasıl çalışır? Efsaneler ve gerçekler!30 Ocak 2018 Salı 10:14
  • Nedensiz mutsuzluğun kaynağı D vitamini eksikliği30 Ocak 2018 Salı 10:10
  • 40 yaş ve üstü gebeliğe dair kulaktan dolma bilgileri unutun!30 Ocak 2018 Salı 01:21
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti