Hem öğrendiler, hem güldüler

Yalova Belediyesi Kültür Sanat Programları kapsamında ki etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Yalova Belediyesi Kültür Sanat Programları Şubat ayı etkinlikleri 'Beyaz Diş Ülkesi' adlı çocuk oyunuyla başladı. Yalova Belediyesinin düzenlediği etkinlikler kapsamında gerçekleşen ‘Beyaz Diş Ülkesi' adlı çocuk oyunu 2 seans halinde minik izleyicilere sergilendi. Yalova Belediyesi Sebahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda gerçekleşen oyuna minik seyirciler yoğun ilgi gösterdi. 'Beyaz Diş Ülkesi' oyunun da miniklere diş sağlığının önemi ve yapılması gerekenler hakkında eğitici bir tiyatro gösterisi sunuldu.

