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01.02.2018 14:35

Hem hobi hem kazanç

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Hem hobi hem kazanç
Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi'nin Beylikdüzü’nde yaşayan kadınların istihdama katılımlarını arttırmak için başlattığı amigurumi (örgü oyuncak) projesi hem kadınların hem çocukların hayatına mutluluk katmaya devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Kariyer Merkezi'nin başlattığı örgü oyuncak projesi ile çeşitli nedenlerle çalışma hayatından uzak kalan kadınlar, kendi evlerinde yaptıkları örgü oyuncaklar aracılığıyla istihdama katılma imkanına kavuşurken çocuklar da sağlıklı oyuncaklarla oynama şansına sahip oluyor. Kadınların istihdama aktif katılımlarını sağlayarak ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamayı amaçlayan ve yaklaşık 3 yıldır sürdürülen proje kapsamında 278 üyeye ulaşıldı. Proje ile kadınlar, evlerinde yaptıkları birbirinden güzel örgü oyuncaklarla hobilerini gelire dönüştürüyor.

Satış ve Pazarlama BEYKAM Tarafından Yapıyor

Projeye dahil olan üreticilerin örmüş olduğu oyuncaklar, şenlik, kermes gibi etkinlikler ve BEYKAM’ın bağlantıda olduğu oyuncak firmaları aracılığıyla satışa sunuluyor. Beylikdüzü’nde ikamet eden, tığ ile örgü tekniğini bilen, kendi ürettiği bir ürünün satışını yapabilecek, 18 yaşını doldurmuş tüm kadınlar, Beylicium AVM 3. kattaki BEYKAM birimine başvuru yaparak örgü oyuncak projesine dahil olabilirler.


 

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