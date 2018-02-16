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16.02.2018 20:15

Helin Palandöken davasında skandal!

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Helin Palandöken davasında skandal!
İstanbul Pendik’te, 13 Ekim’de 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i av tüfeğiyle öldüren, iki kişiyi de yaralayan Mustafa Yetkin'in Anadolu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava başladı. 

Ancak duruşmada bir adli skandala imza atıldı. CHP Milletvekili Mehmet Tüm, duruşmaya sanık Mustafa Yetkin yerine başka bir sanığın getirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Duruşmaya katılmak isteyen basın mensuplarından sadece tek muhabirin alınması ise tepki çekti.

Helin, geçtiğimiz Ekim ayında Pendik'te okulunun önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. 17 yaşında öldürülen liseli Helin'in olaydan yaklaşık bir ay önce kendinen ait twitter hesabından "gizli bir sapığım var sokağa çıkmaya korkuyorum" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenilmişti.

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