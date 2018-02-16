Helin Palandöken davasında skandal!

Ancak duruşmada bir adli skandala imza atıldı. CHP Milletvekili Mehmet Tüm, duruşmaya sanık Mustafa Yetkin yerine başka bir sanığın getirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Duruşmaya katılmak isteyen basın mensuplarından sadece tek muhabirin alınması ise tepki çekti.
Helin, geçtiğimiz Ekim ayında Pendik'te okulunun önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. 17 yaşında öldürülen liseli Helin'in olaydan yaklaşık bir ay önce kendinen ait twitter hesabından "gizli bir sapığım var sokağa çıkmaya korkuyorum" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenilmişti.
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