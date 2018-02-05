"Hekimlere yedi gün eziyet edildi"

Yarkadaş: "Yaşamı savunan doktorlara yönelik haksız uygulama bir daha tekrarlamasın."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TTB yöneticilerinin tam yedi gündür eziyet gördüğünü ve yanlıştan dönüldüğünü söyledi.

Yedi gündür gözaltında tutulan TTB yöneticileri, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ankara Adliyesi'nden serbest bırakılan sekiz hekimi, meslektaşları ile milletvekilleri karşıladı. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Ali Şeker, Mehmet Göker ve Orhan Sarıbal ile HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp ile Sırrı Süreyya Önder ve Mithat Sancar da doktorların serbest kalma sevincine ortak oldu.

TTB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında olduğu doktorların serbest bırakılmasının ardından bir internet sitesine görüşlerini ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Meslek ilkelerine ve Hipokrat yeminine bağlı kaldıkları için gözaltına alınan doktorların suç işlemediğini iktidar da yargı da anladı ve yanlıştan dönüldü" dedi.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Doktorlara tam yedi gündür saçma sapan bir suçlama yüzünden eziyet ediliyor. Doktorlar politikacılar gibi düşünmek zorunda değildir. Umarım bir daha hiç kimse böyle saçma bir soruşturma yüzünden bu muameleye maruz kalmaz."

TÜKEL: BARIŞI SAVUNACAĞIZ

Öte yandan adliye önünde açıklama yapan TTB Başkanı Raşit Tükel, "Her koşulda barışı savunmaya devam edeceğiz" dedi.