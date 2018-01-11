Hediye ettiği çizmeyi geri istediği hayranından Demet Akalın'a cevap

Demet Akalın, çizmelerini bir hayranına hediye etmiş ve daha sonra satışa çıkarıldığını görünce geri istemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcının hayranı "Geri vermeye hazırım" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, Mersin'de verdiği bir konser sırasında doğum günü Tarsus'un kurtuluşuna denk gelen genç hayranına büyük bir jest yaparak 7 bin TL'ye aldığını söylediği çizmesini hediye etmişti. Akalın, bu olaydan çok kısa süre sonra gördüğü bir haberle neye uğradığını şaşırmıştı.

"GERİ GÖNDER" DEMİŞTİ

Hayranına hediye ettiği çizmenin satışa çıkarıldığını gören Demet Akalın, sosyal medya hesabından bu haberi paylaştı ve altına da yaşadığı hayal kırıklığıyla ilgili şunları yazdı: "Bazen bazıları gerçekten hiçbir şeyi haketmez! Numaramız aynı dedin! Hediye hatıra olarak saklanır satışa çıkmaz! Yazık geri gönder… Ben başka kıymet verecek gerçek bir fanıma veririm!" Herkes Demet Akalın'ın bu çıkışına hayranının nasıl yanıt vereceğini merak ediyordu. Ve beklenen açıklama geldi.

İşte hayranının Demet Akalın'a cevabı...

'Ben Duygu Temir. 27 Aralık 2017 Tarsus'un kurtuluşunda gerçekleşen konserde Demet Akalın'ın çizmesini hediye ettiği kişiyim. Şimdi gerçek olayı anlatmak için bu paylaşımı yapma gereği duydum. Başta şunu söylemek istiyorum; konserin video kaydı mevcuttur. Ben konserde arka sıralardaydım, Demet Akalın şöyle seslendi; "bugün kimin doğum günü ise ona çizmelerimi hediye edeceğim" dedi.

"SADECE 39 KELİMESİNİ KULLANDIM"

Bunun üzerine neredeyse herkes el kaldırıp "benim doğum günüm" diye bağırmaya başladı. Beni de görüp nüfus cüzdanımı kontrol etmek istedi. Polis eşliğinde ön tarafa getirildim. Demet Akalın bana sordu, "ayak numaran kaç" diye, ben de "39" dedim. Daha sonra Demet Hanım da "iyi sana olur" dedi. Demet Hanım'la aramızda bu konuşmadan başka bir konuşma geçmedi. Yani ona sadece 39 kelimesini kullandım.

"BANA ÇİZME DEĞİL DE ALTIN HEDİYE ETSEYDİ..."

Konser bittikten sonra bir güvenlik görevlisi ile bana çizmeleri gönderdi. Bu çizmeleri paylaş beni de etiketle demiş. Ben de paylaşıp Demet Akalın'ı etiketledim. Yani kısacası ben Demet Hanım'dan hiçbir şekilde çizmelerini isteyip "ayak numaramız aynı, bana verin" diye bir cümle kurmadım. Benim çizmeleri satışa çıkartma olayına gelince; diyelim ki o gün benim doğum günüm değildi de bir erkeğin doğum günüydü. O erkek arkadaşımız çizmeyi giyecek miydi? Olmayınca satacaktı. Ya da başka bir ihtimal düşünelim, o gün bana çizme değil de altın hediye etseydi, ben o altını ömür boyu saklayacak mıydım?

"İADE ETMEYE HAZIRIM"

Çünkü bazen hediyeler verilen kişiye faydası dokunması için de verilir. Keşke çizmeler bana olsaydı da satma gereği duymasaydım. O zaman bu olayın magazin programlarında bile tartışılacak bir konu haline gelmemiş olurdu. Tekrardan Demet Hanım'a vermiş olduğu hediye için teşekkür ederim,geri istemiş olmasından dolayı da iade etmeye hazırım.'