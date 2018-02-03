Hedef, her mahalleye bir Semt evi

Mahallelerdeki kadınların hayata katılması ve meslek sahibi olmasının önünü açacak olan 971 metrekarelik inşaat alanına sahip 5 katlı Barış Semt Merkezi tamamlandığında, 3 adet derslik, kadınların el becerilerini geliştirecekleri 5 adet kurs odası ve 150 kişilik çok amaçlı salon yer alacak.
Hedefimiz 58 mahallede bu merkezlerin açılışını gerçekleştirmek
Halkla bütünleşmenin en önemli yolunun halkın ayağına gitmek olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, “Bizim temel ilkelerimizden birisi budur. Bunu yaptığımız projelerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 58 mahallede bu tür merkezlerin açılışlarını gerçekleştirerek kadınlarımızın bu merkezleri kullanmasını sağlayacağız” diye konuştu.
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