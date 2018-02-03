Hedef, her mahalleye bir Semt evi

Her mahalleye bir semt merkezi açma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Karabağlar Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl sonunda temelini attığı Barış Semt Merkezi’nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Merkezin bir yıl gibi kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Mahallelerdeki kadınların hayata katılması ve meslek sahibi olmasının önünü açacak olan 971 metrekarelik inşaat alanına sahip 5 katlı Barış Semt Merkezi tamamlandığında, 3 adet derslik, kadınların el becerilerini geliştirecekleri 5 adet kurs odası ve 150 kişilik çok amaçlı salon yer alacak. Hedefimiz 58 mahallede bu merkezlerin açılışını gerçekleştirmek Halkla bütünleşmenin en önemli yolunun halkın ayağına gitmek olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, “Bizim temel ilkelerimizden birisi budur. Bunu yaptığımız projelerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 58 mahallede bu tür merkezlerin açılışlarını gerçekleştirerek kadınlarımızın bu merkezleri kullanmasını sağlayacağız” diye konuştu.