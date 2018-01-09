HDP'yi karıştıran tweetlere HDP'li Ziya Pir'den çok konuşulacak yorum

Hasip Kaplan'ın tartışma yaratan Sırrı Sürreya Önder tweet'iyle ilgi bir mesaj da HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'den geldi.

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan twitter hesabından şubattaki HDP kongresi ile ilgili paylaşımlarda bulunmuş, bir tweet'e verdiği yanıtta "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımlarıyla tepki çeken Hasip Kaplan'a yönelik HDP'nin resmi twitter hesabından gelen kınamanın ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'den de yorum geldi.

Ziya pir, twitter hesabından ''Sarhoşken söylenen her söz ayıkken mutlaka düşünülmüştür!'' ifadelerini kullandı.