HDP'nin yol haritası belli oluyor

HDP kongresi öncesi partinin yeni dönemde nasıl bir politika izleyeceği konusunda yapılan tartışmalar yarın başlayacak konferansta ele alınacak.

MAHMUT LICALI - CUMHURİYET - 11 Şubat’taki kongrede hangi öneri ve eleştirilerin gündeme alınacağı konferansta belirlenecek. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın isminin eş başkan olarak kesinleşmesinin ardından erkek eş başkanın kim olacağı ise önümüzdeki hafta salı günü bileşenlerin vereceği görüş doğrultusunda netlik kazanacak.

11 Şubat’taki kongre öncesi HDP’de bugün kadınların katılımıyla konferans düzenlenecek. Konferansta parti tabanında dile getirilen bazı öneri ve eleştirilerin de ele alınması bekleniyor. Karar alma süreçlerinde parti tabanının daha fazla yer alması, bölgelere yönelik sorunların gündemleştirilmesi gibi taleplerin yanı sıra çözüm sürecinde şeffaf olunmadığı gibi eleştiriler bulunuyordu.

Konferansta tüm bu öneri ve eleştiriler masaya yatırılarak kongreye hangi konuların götürüleceği belirlenecek. HDP’nin kongres öncesi yapılacak konferansta politik gündem değerlendirmesi ve örgütsel sorunlarla ilgili konular da ele alınacak.

Haftaya netleşecek

Edinilen bilgeye göre, bileşenler arasındaki görüşmelerin sürdüğü bu kapsamda bileşenlerin önümüzdeki hafta salı gününe kadar doğrudan isim olarak diğer eşbaşkan için görüşünü partiye iletmesi bekleniyor. Bileşenlerin vereceği yanıt üzerine erkek eş başkanın kim olacağı netleşecek. Bileşenler arasında HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ile HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın isimlerinin öne çıktığı belirtiliyor.