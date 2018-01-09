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10.01.2018 00:00

HDP’nin eski Milletvekili Kaplan'dan çok tartışılacak tweet

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HDP’nin eski Milletvekili Kaplan'dan çok tartışılacak tweet
Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesaj tartışma yarattı.

Şırnak eski Milletvekili Kaplan, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!" ifadelerini kullandı. Kaplan'ın mesajına sosyal medya üzerinden pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

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'ÇOK DAHA AĞIR KONUŞURUM'

Kaplan, daha sonra paylaştığı mesajlarda da kullandığı ifadeyi savundu ve şöyle devam etti: 

"Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur, Başur ve Rojava söz konusu olacaksa, bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı..! Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde on bir oyunu alan bir partide,Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benimde binde bir iradenize saygım yok, terbiyenizini takının, yoksa çok daha ağır konuşurum"

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'SIRRI GİTSİN FİLM ÇEKSİN'

Bir Twitter kullanıcısının HDP'li yönetmen Sırrı Süreyya Önder'in Türk olmasını hatırlatarak "sırrı abeden yanıt bekliyoruz alanen ırkçılık yapıldı" mesajına yanıt veren Kaplan "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadesini kullandı.

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