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22.01.2018 20:15

HDP'li Yıldırım hakkında yakalama kararı

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HDP'li Yıldırım hakkında yakalama kararı
HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li milletvekilleri Nadir Yıldırım ile Ayhan Bilgen'in, TSK'nin Afrin operasyonuna ilişkin Twitter'den yaptıkları paylaşımlar nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

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