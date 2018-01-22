HDP'li Yıldırım hakkında yakalama kararı

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li milletvekilleri Nadir Yıldırım ile Ayhan Bilgen'in, TSK'nin Afrin operasyonuna ilişkin Twitter'den yaptıkları paylaşımlar nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.
İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li milletvekilleri Nadir Yıldırım ile Ayhan Bilgen'in, TSK'nin Afrin operasyonuna ilişkin Twitter'den yaptıkları paylaşımlar nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.
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