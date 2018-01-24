  • BIST 119.648
  • Altın 163,269
  • Dolar 3,7387
  • Euro 4,6277
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
24.01.2018 21:40

HDP'li vekiller Afrin için açlık grevine başladı!

»
HDP'li vekiller Afrin için açlık grevine başladı!
HDP ve DBP yöneticisi 9 kadın Türkiye'nin Afrin'e başlattığı harekata karşı açlık grevine başladı. Açlık grevine başlayanlar arasında Figen Yüksekdağ ile Sebahat Tuncel de bulunuyor.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de bulunduğu HDP ve DBP yöneticisi tutuklu 9 kadın, Afrin operasyonuna karşı açlık grevine başladı.

HDP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre 3 gün sürecek açlık grevine katılan isimler şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ile milletvekilleri Burcu Çelik Özkan, Gülser Yıldırım, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, Dersim Belediye Eş Başkanı Nurhayat Altun, Dersim Belediye Eski Eş Başkanı Edibe Şahin ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21. Dönem POMEM mülakat sınavı tarihi belli oldu!24 Ocak 2018 Çarşamba 19:19
  • TSK'dan Afrin Harekatı açıklaması: 2 şehidin naaşına ulaşılamadı24 Ocak 2018 Çarşamba 19:16
  • Kilis'teki tarihi camiye roket atıldı: Yaralılar var!24 Ocak 2018 Çarşamba 18:31
  • Taşeronun merakla beklediği tarih belli oldu24 Ocak 2018 Çarşamba 16:59
  • Akaryakıt istasyonunda canlı yayında intihar girişimi24 Ocak 2018 Çarşamba 16:58
  • 2 yaşındaki çocuğun ölümünde cinsel istismar şüphesi24 Ocak 2018 Çarşamba 16:42
  • İmamlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi24 Ocak 2018 Çarşamba 16:27
  • Emekliler dikkat: Yarın o fark ödenecek!24 Ocak 2018 Çarşamba 16:15
  • Kadınlardan Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan anması24 Ocak 2018 Çarşamba 16:11
  • Eşini öldüren kadın gözaltına alındı24 Ocak 2018 Çarşamba 16:10
    • FOTO GALERİ
    • CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, Uğur Mumcu'yu andı
    • Güzel oyuncu hayal kırıklığına uğradı
    • Ve Hadise'den beklenen açıklama geldi...
    VİDEO GALERİ
    • Elinde tabancayla intihar edeceğini söyleyip, canlı yayın yaptı
    • Söyledikleriyle Canan Karatay'ı krize soktu!
    • Bülent Tezcan: Bilal Erdoğan'ın orada ne işi var?
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti