HDP'li vekiller Afrin için açlık grevine başladı!

HDP ve DBP yöneticisi 9 kadın Türkiye'nin Afrin'e başlattığı harekata karşı açlık grevine başladı. Açlık grevine başlayanlar arasında Figen Yüksekdağ ile Sebahat Tuncel de bulunuyor.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de bulunduğu HDP ve DBP yöneticisi tutuklu 9 kadın, Afrin operasyonuna karşı açlık grevine başladı. HDP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre 3 gün sürecek açlık grevine katılan isimler şöyle: HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ile milletvekilleri Burcu Çelik Özkan, Gülser Yıldırım, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, Dersim Belediye Eş Başkanı Nurhayat Altun, Dersim Belediye Eski Eş Başkanı Edibe Şahin ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel.