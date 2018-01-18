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18.01.2018 17:40

HDP'li vekil hakkında 5 yıl hapis cezası

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HDP'li vekil hakkında 5 yıl hapis cezası
HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, hakkında 5 yıl hapis cezası verildi.

Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA)- HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'a, 'Terör örgütüne yardım ve örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası verildi.

 

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında, 21 Temmuz 2015’te, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında PKK'lı teröristler ile askerler arasında çıkan çatışmanın olduğu kırsal alana 'canlı kalkan' olmak iddiasıyla gidip güvenlik güçlerine engel olma suçlamasıyla 'terör örgütüne yardım' ile değişik tarihlerde katıldığı gösteri ve toplantılarda 'Örgüt propagandası yapmak' suçlamalarıyla 6 ayrı dosyada dava açıldı.

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HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım

Dosyalar, Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi. Daha önceki duruşmaya katılmadığı için 20 Şubat 2017'de Ankara'ya gitmek üzereyken Adıyaman Havaalanında gözaltına alınıp mahkemede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yıldırım'ın yargılandığı davanın duruşması, geçen Salı günü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, son duruşmaya da katılmayan Yıldırım'a, Kömür Beldesi'ndeki olaylarla ilgili üzerine atılı suçlamalardan 4 yıl 2 ay, diğer suçlamalardan dolayı 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası verdi.

Behçet Yıldırım, karara itiraz için istinaf mahkemelerine başvuracağını, çatışmayı önlemek için beldeye gittiği söyledi.

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