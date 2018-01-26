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26.01.2018 06:35

HDP’li Kürkçü: Seferin sebebi, 2019 seçimleri

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HDP’li Kürkçü: Seferin sebebi, 2019 seçimleri
HDP’li Ertuğrul Kürkçü, AKPM’de ‘Suriye’ye Türk askeri müdahalesi’ başlıklı oturumda, Birleşik Sol Grup adına söz alıp konuştu.

Bianet'in haberine göre AKPM’den, ‘Türkiye’de barışı savundukları için hapse atılan tüm tutsakların serbest bırakılması’ için çağrıda bulunmasını talep eden Kürkçü, söz konusu harekatın tek amacının 2019 seçimleri öncesi milliyetçiliği körüklemek ve savaş halini gerekçe göstererek muhalefeti ezmek olduğunu söyledi.

Afrin’deki zeytin üreticilerinin hep barış içinde yaşadığını savunan Kürkçü, ‘alay eder gibi’ 20 Ocak’ta ‘Zeytin Dalı’ adı verilen bir askeri operasyon başlatıldığını belirtti.

‘Tek bir saldırı gerçekleşmedi’

HDP’li vekil Ankara’nın, operasyonu Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin 51’inci maddesine ve BM Genel Kurulu’nun 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararlarına dayandırdığını hatırlattı: “Ancak bugüne kadar Türkiye’ye dönük olarak Afrin’de yaşayanlarca -BM Şartı’nda atıfta bulunulan türden- tek bir askeri saldırı gerçekleşmedi ve kasaba, BM kararlarının hedefi olan tek bir IŞİD birimine ev sahipliği yapmadı.”

Kürkçü şöyle devam etti: “Askeri açıdan moral ve akli dayanaktan yoksun Afrin seferi, Türkiye’deki iktidar partisinin 2019’da yapılacak zincirleme seçimlere yönelik seçmen desteğinin hızla gerilediği bir döneme denk geliyor. Seferin ardındaki anlaşılabilir, ancak kabul edilemez olan tek sebep, Türkiye içinde milliyetçiliği körüklemek, muhalefeti savaş halini gerekçe göstererek ezmek ve hükümeti savaşa son vermeye çağıranları her gün tutuklamak için bir kaldıraç olarak kullanma imkanı olması.”

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