HDP’li Baydemir serbest bırakıldı

İzmir’de dün akşam gözaltına alınan HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında “Toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasına muhalefet etmek” iddiasıyla açılan dava kapsamında İzmir’de gözaltına alınan HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, serbest bırakıldı. Dün gece İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Misafirhanesi'ne geçerken polis tarafından durdurularak gözaltına alınan Baydemir, Şırnak Adliyesi’nin hazır olmaması nedeniyle misafirhanede bekletilmişti.

Sabah saatlerinde İzmir Adliyesi’ne getirilen Baydemir, SEGBİS yoluyla Şırnak Adliyesi’ne bağlanarak ifade verdi.

Hakkında dava açılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Baydemir verdiği ifadede, "Bunun amacı da milletvekili yani seçilmiş olan kişinin milletin çıkarını korumak için yapacağı hareketlere karşı korunmasıdır. Maalesef ülkemiz 2015 yılından itibaren giderek demokrasiden uzaklaşmakta ve tek parti rejimine doğru ilerleyen kötü bir seyir almıştır. Bu şartlarda gücü elinde bulunduran iktidar partisi, muhalefeti susturmak için anayasa ve usule aykırı şekilde bir defaya mahsus bir şekilde milletvekili dokunulmazlığını kaldırarak tekrar geri getirmiştir. Özü itibari ile tüm safhaları incelediğimizde AKP genel başkanının talimat ve talepleri doğrultusunda hakkımızda fezlekeler düzenlendi ve bu fezlekeler işleme konuldu” dedi.

‘BEN BU YARGILAMAYI REDDEDİYORUM’

Milletin taleplerini dile getirmekle görevlendirildiğini hatırlatan Baydemir, “Ben kendi hakkımı koruyamazsam milletin hakkını nasıl koruyacağım? Benim kendime saygım kalmazsa bu millete bunu nasıl ifade ederim? Ben bu yargılamayı reddediyorum. Çünkü anayasa ve hukuka aykırıdır” diye ifade etti.

Dünyanın neresinde olursa olsun toplanmak, gösteri yapmak, konuşmak ve fikir ifade etmek için önceden izne ihtiyaç olmadığını dile getiren Baydemir, içerisinde şiddet barındırmayan her konuşma her tür davranışın meşru olduğunu vurgulayarak, “Meşru olanı engellemek ve yasaklamak ya da olduğundan farklı göstermek hukuka aykırıdır. Esas olan hukukun korunması gereğidir” dedi.

'O GÜN POLİSE MÜDAHALE EDİN TALİMATI VEREN SUÇLUDUR'

İddianamede geçen tarihte Şırnak’ta olduklarını hatırlatan Baydemir, “Tek amacımız şiddetin durması, hiçbir annenin evlatlarını yitirmemesiydi. Biz hiç bir annenin artık gözyaşı dökmemesi ve evladını yitirmemesi için bir araya gelmiş bir halk topluluğuydular. Hiç bir uyarı yapılmadan, kitle gaz fişekleriyle saldırıya uğradılar. Suç orada o insanların toplanmış olması değil, oradaki suç o topluluğun bu masum isteklerini dile getirmek istemelerine mani olunmasıdır. Oradaki insanlar barışı savunan ve çatışmaya karşı çıkan insanlardı. Ben dünyanın neresinde olursa olsun barış için çalışanların yanında, şiddete meyilli olanların karşısında oldum. Ben en büyük saygıyı 'Ben evlat acısı yaşadım, başkası yaşamasın' diyen annelere duydum. Biz milletvekili olarak durun yapmayın dememize rağmen o insanlar polis tarafından eziyete ve gaz fişeklerine maruz kaldılar. O gün polise müdahale edin talimatı veren suçludur. O gün için demokratik hakkını kullanmak isteyen sivil halka yapılan bu eylemlerdir suç olan. Benim diyeceklerim şimdilik bunlardan ibarettir" diye konuştu.

'İŞLEM YAPILMASI USÜL VE YASAYA AYKIRIDIR'

Baydemir'in avukatları ise, müvekkilinin savunmasına katıldıklarını belirterek, Baydemir'in milletvekili dokunulmazlığının bulunmasına rağmen bu şekilde hakkında işlem yapılmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu kaydetti. Avukatlar müvekkilinin haksız uygulamalarını sonlandırarak serbest bırakılmasını talep ettiler.

Ardından mahkeme heyeti, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin sanığın savunmasının alınmasına yönelik olduğunu belirterek, serbest bırakılmasına karar verildi.