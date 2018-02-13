HDP'den Meral Akşener'in "ittifak' iddiasına FLAŞ yanıt!

RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olan HDP'nin yeni Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin kongresini değerlendirdi.

Sputnik - Buldan, "Selahattin Bey ve Figen Hanım'ın yolundan yürüyeceğiz" derken, İYİ Parti lideri Akşener'in "AK Parti HDP'yle ittifak yapar" iddiasına da yanıt verdi. Buldan, "Şimdiden şu olur, bu olur diyemem" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hafta sonu düzenlediği kongreyle, yeni eş genel başkanlarını seçti. Kongrede, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli, partinin yeni eş genel başkanları oldu.

Kasım 2016'dan beri hapiste olan Selahattin Demirtaş eş genel başkanlığa tekrar aday gösterilmemesi için cezaevinden kongreye dilekçe gönderdi. Demirtaş parti meclisine ise birinci sıradan aday gosterildi ve HDP'nin yeni parti meclisi üyesi oldu.

Yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleştirilen kongrenin ardından, kongrenin divan başkanı Sırrı Süreyya Önder ve yeni seçilen Eş Genel Başkan Pervin Buldan hakkında, yaptıkları konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan HDP'nin çiçeği burnunda Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin kongresini değerlendirdi. Kongredeki olağanüstü güvenlik önlemlerini anlatan Buldan, şunları söyledi:

'KAZASIZ BELASIZ GERÇEKLEŞTİRDİK'

"Olağanüstü güvenlik önemlerinin alındığı bir kongreyi gerçekleştirdik. Ama bu olağanüstü önlemler, sadece kongre sabahı salona gireleceği sırada olmadı. Daha öncesinde de, illerden yola çıkan otobüslerden tutalım, yollarda yapılan aramalar ve GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrollerine kadar, insanları Ankara'ya taşıyacak çok sayıda otobüsün engellenmesine kadar bir çok sıkıntıyla karşılaştık. Salonda görev yapan basın mensuplarının içeriye alınmaması, içeriye alınanların bilgisayarlarının salona sokulmaması, özellikle kadınların çantalarının dışarıda bırakılması gibi çok sayıda karar vardı. Bunları, yürüttüğümüz diyaloglar sayesinde aştık. Kazasız belasız kongremizi gerçekleştirmiş olduk."

'TÜRKİYE HEM EKONOMİK HEM SİYASİ ANLAMDA KAOS YAŞIYOR'

Buldan, kendisi ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında kongrede yaptıkları konuşmalar nedeniyle soruşturma açılmasını ise şöyle yorumladı:

"Soruşturma açılması, beklemediğimiz bir şey değildi. Ancak, savcılığın açmış olduğu soruşturmanın henüz kapsamı belli değil. Kullandığım hangi kelimeye ya da hangi cümleye soruşturma açıldığını bilmiyoruz. Yaptığımız konuşmalar tamamen şu an iktidarda olan hükümeti eleştirmeye yöneliktir. Bizim böyle bir hakkımız da var. Konuşmamda, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlattım. Çünkü Türkiye hem ekonomik, hem siyasi anlamda kaos yaşıyor."

'SELAHATTİN BEY VE FİGEN HANIM'IN BIRAKTIĞI BAYRAĞI DEVRALIYORUZ'

HDP'nin yeni Eş Genel Başkanı Buldan, önceki Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Serpil Kemalbay dönemine göre yönetim tarzında bir değişim olup olmayacağını ise şöyle açıkladı:

"HDP 5 yıl önce kurulan bir parti. 5 yıldır, düşünce anlamında ifade ettiği şeylerle bugün arasında çok farklı bir şey beklenmesin bizden. Türkiye'nin demokrasiye, adalete ihitacı olduğunu hepimiz biliyoruz. HDP, geçmişte ne düşünüyorduysa, bugün de aynı şeyleri düşünmeye devam edecek. Selahattin Bey ile Figen Hanım'ın bıraktığı bayrağı devralıyoruz. İkisi de Türkiye'nin barışı ve demokrasisi için çok çaba sarfeden siyasetçilerdi. Biz de onların yolundan gideceğiz."

'DEMOKRASİ YOLLARINI AÇMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Medyanın bize kapalı olduğu, milletvekili arkadaşlarımızın vekilliklerinin düşürüldüğü, 9 milletvekilimizin cezaevinde olduğu bir dönemde, mücadelemizi vermek elbette zor. Ama elimizden geldiğince tıkanan demokrasi yollarını açmaya çalışacağız. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bugün hakkımızda açılan soruşturma da gösteriyor ki, o yol halen tıkalı."

AKŞENER'E YANIT VERDİ

Buldan, sözlerini noktalarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'yle ittifak yapar" iddiasını da yanıtladı. Buldan, "Soruyu, Sayın Akşener'e sormak lazım. Bu bilgiyi nereden almış? Ama ben şimdiden şu olacak, bu olacak diyemem. Önümüzdeki süreç, öncelikle tıkalı olan siyaset kanallarının açılmasına yönelik olacak" dedi.