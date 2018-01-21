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21.01.2018 15:35

HDP'den Diyanet'e 'Fetih Suresi' tepkisi

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HDP'den Diyanet'e 'Fetih Suresi' tepkisi
Diyarbakır Müftüsü ve HDP Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Diyanet'in camilerde Fetih Suresi'ni okutmasına tepki gösterdi.

"Fetih Suresi, savaşı değil, barışı tarif eder" diyen eski Diyarbakır Müftüsü ve HDP Milletvekili Erdoğmuş, "Fetih kavramı, istilanın, işgalin ve savaşın parolasına dönüştü. Tıpkı bugün olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, din görevlilerine camilerde fetih suresini okuma talimatı verilerek bu tarihi çarpıtma tekerrür etmektedir" dedi.

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Eski Diyarbakır Müftüsü ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, TSK'nın Afrin operasyonunun ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla camilerde Fetih Suresi'nin okutulmasına tepki gösterdi.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Erdoğmuş, şu ifadeleri kullandı:


"Diyanet İşleri Başkanlığı, Afrin işgal girişiminin başladığı saatlerde camilerde Fetih Suresi'nin okunması talimatını verdi. Kuran'ı Kerim'in 48. suresi olan Fetih Suresi, adını ilk ayetinden alan ve Hudeybiye Barışını fetih olarak belirleyen çok önemli bir suredir. Barışı tarif ederken, onurlu bir zafer ve göz kamaştırıcı bir başarı diye tanımlar, bunu apaçık bir fetih olarak ilan eder.

Hudeybiye Barış Anlaşması, maddeleri itibariyle, peygamberin arkadaşları için ümit kırıcı ve endişe vericiydi. Umre yapmadan Mekke'nin yakınından geri dönmek, mültecilerin tek taraflı iadesi, ‘Allah Resul'ü' ünvanının anlaşma metninden çıkarılması gibi maddeler, askeri bakımdan güçlü olan mümin sahabilere çok ağır gelmişti. Hz. Ömer, bu durum karşısında infialini gizleyememişti. Hz. Muhammed (S.A.V) ise amacımız olan barışa ulaştık diyerek arkadaşlarını ikna etmeye çalışıyordu ki, ‘Fetih Suresi' nazil oldu. Fetih, artık savaşın değil barışın karşılığıydı.

Ne yazık ki, sonraki dönemlerde fetih kavramı, istilanın, işgalin ve savaşın parolasına dönüştü. Tıpkı bugün olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, din görevlilerine camilerde fetih suresini okuma talimatı verilerek bu tarihi çarpıtma tekerrür etmektedir.
Bunu esefle kınıyor, bir uzlaşma ve anlaşma ilkesini sembolize eden bu mesajın, din görevlileri tarafından da idrak edilerek amacına uygun bir şekilde barış dualarına dönüştürüleceğini ümid ediyoruz."

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