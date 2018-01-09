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09.01.2018 19:50

HDP'den, Cem Küçük ile Fuat Uğur hakkında RTÜK'e başvuru

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HDP'den, Cem Küçük ile Fuat Uğur hakkında RTÜK'e başvuru
HDP Ankara Milletvekili Meral Danış Beştaş, yandaş Fuat Uğur ve Cem Küçük'ün TGRT Haber televizyon kanalında yayınlanan Medya Haber isimli programda tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle RTÜK'e başvuruda bulundu.

BİRGÜN - HDP ayrıca konu hakkında suç duyurusunda da bulunacağını bildirdi.

HDP'li Beştaş'ın RTÜK'e verdiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

TGRT Haber logolu yayıncı kuruluş tarafından 27.12.2017 tarihinde sabah saat 10:30’da yayınlanan “Medya Kritik” adlı programda Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sn Selahattin DEMİRTAŞ’a yönelik ağza alınmayacak ağır hakaret ve küfür içeren ifadelerin kullanılması nedeniyle 6112 Sayılı Kanun ihlal edilmiştir.

Moderatörlüğünü Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün yapmış olduğu programda konuşan Cem Küçük, cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasını değerlendirirken HDP Eş Genel Başkanı Sn Selahattin Demirtaş’a yönelik hakaret içerikli şu sözleri kullanmıştır: “… Sen Selahattin Demirtaş isimli teröristsen o gri elbiseyi giyeceksin. Onu sen 53 kişiyi öldürürken düşünecektin. 17 Yaşındaki çocuğu öldürürken düşünecektin... Adam 53 kişiyi katletmiş. Gri giymem. Giyeceksin. Eşşek gibi giyecek. Giyme de göreyim. Ona giydirecek gardiyanlarımız, savcılarımız, polislerimiz. Binlerce insanı öldürdü bunlar. Hem kendileri katil, hem kendileri insan öldürüyor hem de demokratik özgürlükçü hava estiriyorlar…”

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