HDP'den asgari ücret tepkisi

Yeni yıl için belirlenen ve açlık sınırının altında kalan asgari ücret miktarına HDP'den ilk tepki geldi.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğu 2018 yılı için belirlenen asgari ücret miktarını açıkladı. Açlık sınırının altında olan asgari ücret miktarına HDP'den ilk tepki geldi.HDP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

"Man Adası'nda vergi kaçıranlar, Zarrab'tan aldığı rüşvetlerle iktidar kuranlar 1603 TL net #AsgariÜcret ile yaşamanın ne demek olduğunu bilmez. En düşük memur maaşından daha düşük olan bu asgari ücreti belirleyen Hükümet, işçi ve emekçi düşmanıdır."

Asgari ücret 14,2 artışla brüt 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlendi.