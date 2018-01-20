HDP’de gözler bu 3 kritik toplantıda!

HDP’nin yeni eş başkan adaylarını belirleme sürecinde kritik dönemece girildi. 21-23 Ocak’ta yapılacak Kadın Meclisi, Parti Meclisi ve MYK toplantıları sonunda isimlerin netleşmesi bekleniyor.

Nergis Demirkaya / Gazete Duvar - HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday olmama kararının ardından yeni eş başkan arayışına giren HDP’de düğüm arka arkaya yapılacak 3 toplantı ile çözülecek.

HDP’nin yeni eş başkan arayışında teamül haline gelen iki kriter bulunuyor. İlk kritere göre, cinsiyetlerin eşit temsili için, eş başkanlardan birinin mutlaka kadın olması gerekiyor. İkincisi, eş başkanlar toplumun zenginliğini yansıtmak için farklı etnik kimliklerden seçiliyor. Zorunlu bir kriter olmasa da eş başkanlardan en az birinin milletvekili olması isteniyor. HDP yetkilileri söz konusu kriterlerin 11 Şubat’ta yapılacak Kongre’deki eş başkan adaylarının belirlenme sürecinde de geçerliliğini koruyacağını söyledi.

KADIN MECLİSİ ÇERÇEVEYİ ÇİZECEK

Eş Başkan adaylarını belirleme sürecinde ilk kritik toplantı Kadın Meclisi olacak. 21 Ocak Pazar günü toplanacak Kadın Meclisi, eş başkan adaylarıyla ilgili önerilerini ortaya koyacak. Kadın Meclisi’nin Eş Başkanlık için Kürt bir aday önermesi durumunda, erkek eş başkan için Türk bir isim arayışı söz konusu olacak. Bu açıdan, Kadın Meclisi kararı eş başkanlık sürecinin de düğümünü çözecek.

PM’DE EŞ BAŞKAN ADAYI BELİRLEME SÜRECİ NETLEŞECEK

Kadın Meclisi toplantısının hemen ardından 22 Ocak tarihinde Parti Meclisi (PM) toplanacak. Kongre öncesi toplanan Parti Meclisi’nde bölge konferanslarını raporları ele alınacak. Parti politikalarına dönük yeni dönem yol haritasına katkı sunacak öneriler masaya yatırılacak. PM toplantısında, Kadın Meclisi’nin önerisi doğrultusunda eş başkan adaylarının belirlenme sürecine dair yol haritası şekillenecek. Bu çerçevede adaylık başvuru ve belirleme sürecinde yetkinin MYK’ya bırakılması bekleniyor.

SON SÖZ MYK VE MUTABAKAT KOMİSYONU’NDA

Aday belirleme sürecindeki kritik MYK toplantısı ise 23 Ocak’ta yapılacak. Toplantıda Kadın Meclisi ve Parti Meclisi’nde ele alınan konular karara bağlanacak, aday belirleme konusunda da öneriler kriterler üzerinde süzgeçten geçirilecek. Bu toplantıda isim netleşmese de adaylar konusunda bir mesafe alınması bekleniyor. HDP’den teşkilatlara yapılan duyuruda Disiplin Kurulu üyeliğinden Parti Meclisi ve Eş Başkanlığa adaylık sürecinin 25 Ocak olduğu düşünüldüğünde adayların belirlenme sürecinin bir sürpriz olmazsa hafta ortasında tamamlanması bekleniyor.

KONGRE HEM ATILIM HEM DE AÇILIM KONGRESİ OLACAK

HDP Eş Başkanı Demirtaş’ın ardından görev yapması beklenen yeni eş başkanlarla ilgili sürpriz yok. Osman Baydemir, Ayhan Bilgen ve Ahmet Yıldırım en çok adı geçen isimler. Hatta Mithat Sancar ve Sırrı Süreyya Önder’in isimleri de konuşuluyor. Kadın Eş Başkan adaylığı içinse Besime Konca’dan Meral Danış Beştaş’a birçok siyasetçinin ismi dile getiriliyor. Sonuç olarak karar, HDP’nin ilgili kurumlarının önerilerinin ardından partide oluşturulan Mutabakat Komisyonu’nda verilecek.

HDP gözler yeni eş başkan adaylarına çevrildi, ama parti sözcüsü Ayhan Bilgen’e göre Kurultay’da aslolan, yeni dönem politikalarının belirlenmesi olacak. Yoğunluklarının 11 Şubat’ı en güçlü şekilde karşılamak olduğunu belirten Bilgen, “Kongredeki en önemli amacımız HDP’nin var kalmanın ötesinde siyaseti etkileyen, şekillendiren bir iradeye dönüşmesini sağlamak. Bu imkanı, bu potansiyeli biz net şekilde görüyoruz. Türkiye siyaseti de buna ihtiyaç duyuyor. Bu boşluğu HDP’den başka dolduracak bir özne görünmüyor. Dolayısıyla 2018, 2019’u yönetebilecek bir öznenin inşası konusunda HDP kongresinde hem büyük bir atılım hem ciddi bir açılım ortaya koymak zorundayız” dedi.