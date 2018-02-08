HDP PM üyesi Orhan Çelebi gözaltına alındı

Ezilenlerin Hukuk Bürosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, HDP PM üyesi Orhan Çelebi, partisinin genel merkezinden çıkarken gözaltına alındı. Çelebi’nin, HDP Kongre Komisyonu’nda yer aldığı belirtildi.
Sosyalistlere dönük gözaltı saldırıları devam ediyor. HDP PM üyesi müvekkilimiz Orhan Çelebi genel merkez binası çıkışında gözaltına alındı. pic.twitter.com/uIxX0l4oeF— EzilenlerinHukuku (@EzilenlerinHB) 8 Şubat 2018
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