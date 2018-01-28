HDP Pendik İlçe Başkanlığı'na saldırı: 4 gözaltı

HDP Pendik İlçe binası, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ataşe verildi.

İstanbul'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Pendik İlçe Örgütü'nün binası kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

4 GÖZALTI

HDP Pendik İlçe Başkanlığı'na saldırıda bulunduğu iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Hatboyu Caddesi 34 numarada bulunan ilçe binasına, 15 Temmuz Şehitler Camisi'ndeki şehit cenazesi sonrası saldırılarak zarar verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, A.O, M.Y, O.B.K. ve F.B.Ç. gözaltına alındı. Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Saldırıda parti binasında zarar oluştuğu belirtildi.