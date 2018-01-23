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23.01.2018 16:55

HDP Muğla Eş Başkanı 'Afrin' paylaşımı nedeniyle tutuklandı

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HDP Muğla Eş Başkanı 'Afrin' paylaşımı nedeniyle tutuklandı
Bodrum'da sosyal medyadan 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları' iddia edilen HDP Muğla İl Eş Başkanı Fatoş Ay ile HDP üyesi Mehmet Polat, tutuklandı.

Bodrum'da sosyal medyadan 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları' iddia edilen HDP Muğla İl Eş Başkanı Fatoş Ay ile HDP üyesi Mehmet Polat, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fatoş Ay ve Mehmet Polat'ın avukatı Günfer Karadeniz, adliye bahçesinde yaptığı açıklamada, "Dünyada 'Savaşa hayır' diyenin tutuklandığı başka bir ülke var mı? Bu arkadaşlarımız 'Savaşa hayır' dedikleri için tutuklandı" dedi.

Adliyeden polis eşliğinde çıkarılan tutuklu HDP Muğla İl Eş Başkanı Fatoş Ay, "Tutuklandım. 'Savaşa hayır' demenin, suç olmadığını, düşünce özgürlüğü olduğunu tekrar söylüyorum" dedi.

Fatoş Ay ve Mehmet Polat, polis aracına bindirilerek cezaevine gönderildi.

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